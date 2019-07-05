Пришли за дипломами

Как стало известно “Ъ”, в Москве под следствием оказались ректор Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктор Подобедов и его заместитель Светлана Попонина. Несмотря на то что институт еще два года назад остался без лицензии, его руководство продолжало выдавать дипломы, получая за них крупные суммы денег. Интересно, что в ходе операции пострадали проводившие ее оперативники — у машин, на которых они приехали, неизвестные прокололи колеса и даже похитили госномера.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, руководством ИНЭКБИ сотрудники регионального УФСБ и полиции занялись в рамках операции по выявлению каналов сбыта фальшивых документов о высшем образовании.

Этот вуз был создан еще в 1986 году как филиал Института народного хозяйства имени Плеханова, а в 1994 году стал отдельной организацией, основанной совместно с Фондом делового образования Торгово-промышленной палаты. Он предлагает получение высшего образования с вручением диплома государственного образца по целому ряду дисциплин, а также прохождение курсов повышения квалификации. Кстати, сам вуз располагается на Дубининской улице в старинном особняке «Городская усадьба Ардалионова», который признан объектом культурного наследия и памятником архитектуры.

Как выяснили оперативники, еще в 2017 году согласно решению арбитражных судов и приказу Федеральной службы в сфере образования и науки действие лицензии вуза было прекращено.

Впрочем, по данным сыщиков, это обстоятельство не помешало руководителям продолжать зарабатывать деньги — как считают в УФСБ и полиции, незаконно.

В частности, оказалось, что некоторое время назад в институт обратилась девушка, пояснив, что увидела рекламу ИНЭКБИ и захотела получить в нем образование. Предварительные переговоры она вела с проректором института 55-летней Светланой Попониной, которая, по некоторым данным, является гражданской женой ректора Виктора Подобедова. Девушке предложили прийти в вуз, где ее встретила дочь проректора Татьяна Попонина, также работающая в ИНЭКБИ. Она попросила абитуриентку написать заявление на заочное обучение на платной основе и заполнить соответствующие документы. По мнению оперативников, договор был заведомо ничтожен, так как институт просто не имел права оказывать подобные услуги. Тем не менее с будущей студентки потребовали внести оплату сразу за три года обучения вперед — 450 тыс. руб. Впрочем, дальнейшее общение с сотрудниками ИНЭКБИ шло уже под контролем сыщиков. В четверг вечером девушка привезла требуемую сумму в особняк на Дубининской улице, куда за деньгами вскоре приехали ректор и проректор, которых задержали. Одновременно еще одна похожая операция была проведена в одном из кафе у Павелецкого вокзала. Там также под контролем оперативников Татьяна Попонина получила от некоего молодого человека 300 тыс. руб.

За эти деньги, которые якобы должны были также передать руководству вуза, парень получал уже готовый диплом об окончании еще в 2011 году ИНЭКБИ по специальности «юриспруденция».

После задержания Виктору Подобедову стало плохо. Ему вызвали скорую, и 72-летний мужчина был госпитализирован. На резкое ухудшение самочувствия жаловалась и Светлана Попонина, которой скорую вызывали три раза, однако врачи оснований для ее госпитализации не нашли.

Уже поздно вечером оперативники отправились на обыски, в том числе и в помещениях ИНЭКБИ. Во время обследования помещений в здании неожиданно отключился свет. Однако осмотр все же был проведен с использованием ручных фонариков. Интересно, что по окончании следственных действий сотрудников правоохранительных органов ждал еще один неприятный сюрприз. Оказалось, что неизвестные злоумышленники спустили колеса у припаркованных за оградой автомобилей силовиков и даже сорвали с них госномера. Все материалы в отношении подозреваемых оперативники передали в Следственный комитет России, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, подделке документов и их сбыте, коммерческом подкупе и посредничестве в нем (ст. 159, 327, 204 и 204.1 УК РФ).

Оперативникам и следователям предстоит проверить, сколько еще недействительных дипломов могли успеть выдать подозреваемые. Сыщики предполагают, что этот незаконный бизнес мог быть поставлен на поток. Кстати, по некоторым данным, само расследование началось после того, как некий молодой человек, предъявивший диплом ИНЭКБИ, попытался устроиться в правоохранительные органы, однако в ходе проверки кандидата выяснилось, что он реально не учился, а документ купил. Получить комментарии в самом ИНЭКБИ “Ъ” не удалось — телефон вуза работал в режиме автоответчика, а его официальный сайт был заблокирован за неуплату.

Сергей Сергеев