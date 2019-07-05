Депутаты выслушали и не оценили

Дума Екатеринбурга не приняла отчет мэра Александра Высокинского о деятельности городской администрации за 2018 год. Депутатов не удовлетворила работа мэрии в части формирования бюджета, а также работы с обращениями граждан и самих депутатов. Эксперты полагают, что это неудовлетворительная оценка работы мэра, которая может стать легитимной основой для его отставки.

Дума Екатеринбурга уже не в первый раз пыталась заслушать отчет господина Высокинского. Изначально доклад был запланирован на июнь. Однако у думы возникло много вопросов к предоставленным документам. Комиссия по местному самоуправлению даже рекомендовала заслушать отчет в сентябре, но в конечном итоге депутаты приняли решение собраться на внеочередное заседание 5 июля.

Во время выступления Александр Высокинский, который стал мэром в сентябре 2018 года, отметил положительную динамику развития социально-экономических показателей в городе и указал на проблемы, которые «являются базой при подготовке бюджета 2020 года». В частности, строительство социальной инфраструктуры, нехватка финансов, кадровый голод и недоразвитость городского рынка труда, демографическая яма, задолженность горожан по ЖКХ и налогам и другие. «В большей степени отчет посвящен итогам работы предыдущего состава думы и администрации»,— обратил он внимание народных избранников. Затем заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев передал пожелание главы региона Евгения Куйвашева поддержать господина Высокинского. «Губернатор и правительство позитивно оценивают итоги работы Александра Высокинского»,— сказал он.

Депутаты решили узнать у господина Высокинского разницу в работе старой и новой команд мэрии, а также судьбу киосков и судебных процессов по земельным налогам. «Переход от одной команды к другой прошел плавно. Серьезно изменились отношения мэрии с городской думой»,— отметил мэр.

Неожиданно заседание, по предложению депутата Александра Колесникова, сделали закрытым от прессы. На ней думцы обсудили вопросы текущего года: благоустройство территорий, продвижение муниципальных программ, возможные корректировки в бюджет. «Господин Колесников предпочел вновь поднять вопрос легитимности исключения площадки сквера у театра драмы из опроса о месте строительства храма Святой Екатерины (планируется возвести к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году). Его выступление закончилось словесной перепалкой»,— рассказал “Ъ-Урал” одним из депутатов.

В итоге за принятие отчета проголосовали 18 из 28 присутствующих на заседании депутатов — господину Высокинскому не хватило одного голоса. Остальные воздержались. Свое решение они пояснили тем, что глава города недостаточно полно отразил в отчете социально-экономическую деятельность. В частности, результаты работы с обращениями граждан и взаимодействие с депутатами.

«Дума заслушала отчет главы города, но решила не принимать его к сведению. Мы не поставили никакой оценки»,— пояснил спикер гордумы Игорь Володин. По его словам, оценка «не обязательна», но «желательна». «Согласно действующему регламенту, вопрос рассмотрен и снова выноситься не будет, если депутаты не примут иного решения»,— добавил заместитель председателя думы Виктор Тестов. «Впервые в истории дума встала вровень с главой города. Дума сейчас не придаток администрации, а его равноправный партнер. Но если депутаты не принимают отчет главы, это говорит о том, что между думой и главой нет взаимодействия»,— уверен председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев.

По мнению экспертов, причина непринятия отчета в проблеме взаимодействия думы и мэрии. «Сейчас у них идет настройка системы взаимоотношений. Нет принципиальных разногласий. Проблема в том, что коммуникация между главой, администрацией и депутатами не выстроена»,— уверен директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин. По его словам, после раньше глава города зависел от мнений жителей, так как они его избирали на прямых выборах. Сейчас мэр избран депутатами, поэтому они видят себя «работодателями». «Если дума дважды выставит неуд отчету главы, это может стать легитимной нормой для отзыва мэра»,— напомнил господин Мозолин.

Анастасия Реутова