Контрагенты борются за прибыль

Вопросы банковского и казначейского сопровождения, а также проблемы оплаты исполненных контрактов обсудили участники Экспертного совета Федеральной антимонопольной службы России, в числе которых и генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.



Очередное заседание Экспертного совета в сфере ГОЗ, которое состоялось в ФАС России, началось с обсуждения поручений руководства антимонопольного ведомства. В частности, участники мероприятия обсудили Публичную декларацию целей и задач на 2019 год, а также проект Доклада о состоянии конкуренции. Большое оживление вызвала тема реализации Концепции открытости, в рамках которой ведомство должно будет раскрывать информацию о реестре юридических лиц в сфере ГОЗ, которые были привлечены к административной ответственности.

Переходя к вопросу исполнения контрактов, эксперты сошлись во мнении, что выстроенные системы банковского и казначейского сопровождения при всей эффективности контроля сокращают количество организаций, которые стремятся к выполнению оборонных заказов. Многие традиционные поставщики готовы либо переключаться на гражданские рынки, либо просят компенсировать в цене дополнительные транзакционные издержки. В частности, обсуждалась возможность закрытия отдельного счета исполнителями, которые участвуют в поставках продукции ГОЗ, после исполнения контракта.

— В процессе заседания ЭС были рассмотрены и одобрены наши предложения по внесению изменений и дополнений в ФЗ-275 «О ГОЗ», призванные облегчить работу контрагентов по госконтрактам. То есть исполнитель ГОЗ, полностью выполнив условия контракта, должен иметь возможность списать с отдельного счёта денежные средства, не дожидаясь исполнения госконтракта со стороны головного исполнителя. Это же касается и перечисления прибыли исполнителям, которые участвуют в поставках продукции, после исполнения очередного этапа контракта, — прокомментировал генеральный директор АПЗ, член ЭС Олег Лавричев.

Все поддержанные Экспертным советом предложения по внесению изменений в ФЗ-275 будут направлены Федеральной антимонопольной службой в Правительство, Минобороны и Госдуму для дальнейшего рассмотрения.

Следующее выездное заседание ЭС ФАС пройдет на базе Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина в сентябре.