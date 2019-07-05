Прокуратура проверит слова телеведущего и депутата Госсовета Ильшата Аминова о «доморощенных узколобых невеждах»

Прокуратура Казани проверит высказывание депутата Госсовета, гендиректора ТНВ и председателя Союза журналистов Татарстана Ильшата Аминова, пишет «Казанский репортер» со ссылкой на ведомство.

Проверку казанские прокуроры проведут после жалобы в Генпрокуратуру представителей «Родительского сообщества Татарстана» (РОСТ), которых возмутили слова, прозвучавшие в программе «7 дней» на ТНВ. Господин Аминов, рассуждая о полилингвальных центрах (проект трехъязычных школ Минтимера Шаймиева) сказал: «Поэтому повторим сотый раз для всех наших доморощенных узколобых невежд: знание нескольких языков, в том числе знание татарского языка и татарской культуры, это возможность глубокого понимания духовных основ исламского мира и возможность успешной коммуникации со странами этого мира. Это, если хотите, часть строительства нового миропорядка». Члены РОСТ считают, что под оскорбительным высказыванием «доморощенные узколобые невежды», телеведущий имел в виду тех родителей учеников, кто отказался от изучения татарского языка во время «языкового кризиса» в 2018 году.

“Ъ-Казань”