Татарстан лидирует по росту цена на «вторичку»

В Татарстане зафиксировано максимальный среди регионов России рост цен на «вторичку». В республике за год средняя цена квадратного метра вторичной недвижимости увеличилась на 13,9%, до 46,8 тыс. руб. В июне прошлого года этот показатель составлял 41 тыс. руб., отмечается в исследовании сервиса объявлений «Авито».

Средняя цена в июне 2019 года стала максимальной, не считая показателей июня 2015 года, когда стоимость квадратного метра во «вторичке» достигала 64 тыс. руб.

В целом по России средняя цена квадратного метра на рынке вторичного жилья выросла в 30 из 32 рассматриваемых регионах. В среднем рост составил 7,8%, а среднероссийская стоимость увеличилась до 64,8 тыс. руб. Помимо Татарстана средняя цена также максимально выросла в Приморском крае (на 13,7%, до 81,8 тыс. руб.) и Иркутской

области (12,7%, до 42,8 тыс. руб.). Снизились цены только в Тульской области (на 4,2%, до 41,2 тыс. руб.) и Дагестане (на 1%, до 44,3 тыс. руб.).

Больше всего в первом полугодии 2019 года желающие приобрести жилье интересовались двухкомнатными (37,7%) и однокомнатными (36,7%) квартирами.

“Ъ-Казань”