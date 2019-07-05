Федеральный центр ужесточил условия погашения кредитов для Татарстана

Федеральный центр ужесточит меры ответственности за нарушение условий реструктуризации обязательств Татарстана по бюджетным кредитам. 11 июля на заключительном заседании пятого созыва Госсовета региональные депутаты намерены утвердить дополнения к соглашениям с правительством России, отмечается на сайте республиканского парламента.

Теперь федеральный центр за каждый день просрочки будет взыскивать с республики пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, составляющей 7,5% годовых.

Как писал “Ъ-Казань”, госдолг Татарстана на 1 апреля 2019 года составлял 94,2 млрд руб., из которых 84,6 млрд руб. — кредит федерального правительства. Остальная часть — гарантии, которые были предоставлены в 2005 году ПАО «КамАЗ». Расходы на обслуживание долга составляет не более 0,1% бюджетного баланса. Объем средств, размещенных на банковских депозитах, покрывает 51% долга республики. По подсчетам Аналитического кредитного агентства (АКРА), Татарстан оплатит весь объем долга в период с 2023 по 2036 годы.

“Ъ-Казань”