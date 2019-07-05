Верховный суд Татарстана рассмотрит дело об убийстве и истязании детей опекунами

СКР по Татарстану передал в Верховный суд республики уголовное дело в отношении жителей Алексеевского района Романа и Эллы Григорьевых, сообщили “Ъ-Казань” в региональном управлении ведомства. Они обвиняются в зависимости от роли каждого по ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство малолетнего»), ч.2 ст. 117 УК РФ («причинение физических и психических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего с применением пытки, группой лиц»), ст. 156 УК РФ («ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), ч. 2 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего»).

По материалам дела, в марте 2016 года находившиеся в разводе обвиняемые получили под опеку четырех детей — братьев и сестер 2008, 2009, 2010 и 2012 годов рождения. С момента переезда к опекунам дети подвергались истязаниям с применением пыток, установило следствие. Так, по его данным, в прошлом году Элла Григорьева приковала одну из девочек цепью во дворе дома, а когда та заснула, избила ее металлической тростью. 21 июля 2018 года, госпожа Григорьева в бане плеснула на девятилетнюю девочку из ковша кипятком, в результате та получила ожог 20% тела 2 и 3 степени. 4 августа Роман Григорьев избил эту же подопечную за то, что она не отреагировала на его замечание о том, что она пачкает одежду песком в песочнице. Согласно материалам дела, в результате множественных ударов кулаками и ногами по различным частям тела в тот же день ребенок скончался от закрытой травмы головы.

Сожители находятся под стражей с июля прошлого года. Причастность к совершению преступления Григорьевы не признают.

В рамках расследования этого дела к полутора годам лишения свободы условно была приговорена бывший начальник отдела по опеке и попечительству Алексеевского района Елена Секалина. Она признана виновной в халатности (ч.2 ст. 293 УК РФ), поскольку при заключении договора о передаче детей под опеку не проверила предоставленное свидетельство о заключении брака опекунов, а в дальнейшем не проверяла условия жизни несовершеннолетних. В 2017 году она не отреагировала на информацию замдиректора Билярской средней школы о травмах у одной из девочек.

“Ъ-Казань”