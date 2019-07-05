РЖД поменяла куратора кузбасского региона второй раз с начала года

Глава РЖД Олег Белозеров назначил нового заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги по Кузбасскому территориальному управлению. Им стал Евгений Шапуленко, который более шести лет курировал омский регион. Об этом сообщает официальное издание дороги «Гудок».

По данным сайта РЖД, предыдущий куратор кузбасского региона Евгений Вейде, назначенный в феврале 2019 года, перешел на должность первого заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги.

До этого Кузбасским территориальным управлением руководил Сергей Макаренко. В феврале его заключили под стражу по обвинению в покушении на дачу взятки.

Илья Николаев