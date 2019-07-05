На трассе Москва – Казань протестируют безбарьерную оплату проезда

На центральной кольцевой автодороге и трассе Москва – Казань протестируют безбарьерную оплату проезда по платным дорогам, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта России Иннокентия Алафинова.

С помощью системы взимания платы free flow («свободный поток») автомобилист расплачивается за проезд на ходу — это помогает избежать заторов на пунктах оплаты, а также не позволяет проехать бесплатно водителям. Внедрение проекта на пилотных участках планируется к концу 2020 года.

В Минтрансе рассчитывают, что Госдума во время осенней сессии примет законодательство по безбарьерной оплате. Пакет изменений в нормативно-правовые акты, в том числе в КоАП, уже одобрило Главное государственное-управление при президенте России, отметил господин Алафинов.

По итогам прошлого года убыток от водителей, которые не оплачивают проезд по платным дорогам, составил 500 млн руб., сообщала госкомпания «Автодор».

“Ъ-Казань”