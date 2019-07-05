Казань претендует на проведение Суперкубка УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) поддержал кандидатуру Казани в качестве места проведения Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году, пишет ТАСС. В ближайшее время Бюро исполкома РФС направит в УЕФА необходимые для заявки документы.

Сейчас РФС также ожидает решения международного союза по месту проведения в 2021 чемпионата мира по пляжному футболу, который намерена организовать Москва, и следующего финала Лиги Чемпионов — на этот турнир претендует Санкт-Петербург.

Власти Татарстана надеются, что УЕФА одобрит Казань в качестве города, где пройдет Суперкубок, заявила представитель Казанского кремля Лилия Галимова. «Мы исходим из того, что имеющаяся инфраструктура и опыт проведения мировых первенств должны активно использоваться»,— сообщила госпожа Галимова.

Суперкубок разыгрывается с 1973 года. Последние 20 лет за него борются победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (впоследствии — Лиги Европы). С 1998 по 2012 год матч за Суперкубок проходил в Монако, с 2013 года встречи проводятся на различных стадионах Европы. Россия ни разу не принимала подобные матчи.

“Ъ-Казань”