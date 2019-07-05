Новую хоккейную школу «Сочи» возглавил челябинец

Бывший директор детско-юношеской спортивной школы «Трактор» Вячеслав Угрюмов возглавил хоккейную школу «Сочи», в которую только открыли первый набор. Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Господин Угрюмов руководил СДЮСШОР «Трактор» с 2012 по 2019 год. Под его управлением в 2013 году школа была признана лучшей в России. До этого он играл за команды «Сельхозвузовец» и «Металлург», также занимал разные тренерские должности: был ассистентом тренера в «Белых медведях», главным тренером команды юношей «Трактора» 1993 года рождения и главным тренером сборной УрФО 1993 года рождения.

Вместе с Вячеславом Угрюмовым в хоккейную школу «Сочи» перешли два других челябинца. Тренером стал Евгений Иконников, также работавший в «Тракторе», а методистом – Александр Валицкий, бывший директор Центрального стадиона. Они будут тренировать юных спортсменов по Национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина», которую разработала Федерация хоккея России.