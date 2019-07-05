«Газпром трансгаз Чайковский» оплатит отдых детей сотрудников в Грузии

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» объявило торги на организацию отдыха для детей работников на море за рубежом в Болгарии, Турции, Грузии в 2020–2022 годах. Максимальная стоимость контракта составляет 94,5 млн руб.

Согласно техзаданию, исполнитель должен организовать отдых 1050 детей от 13 до 18 лет в отелях на первой береговой линии. Отдых включает спортивные мероприятия с наградами, экскурсии. Исполнитель должен также организовать трехдневный ознакомительный тур для одного представителя заказчика для проверки условий организации отдыха.

Напомним, с июля 2019 года перелеты граждан России в Грузию запрещены.