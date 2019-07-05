«Татнефть» приобретет сеть из 75 АЗС у финской компании Neste

«Татнефть» приобретет сеть из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге у финской компании Neste, говорится в сообщении компании. Все станции находятся в России и не оказывают влияния на деятельность Neste в Финляндии странах Балтии.

Покупка бизнеса Neste на Северо-Западе России позволит компании довести долю реализации производимого топлива на внутреннем рынке до 50%, пояснил гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов. Стоимость сделки не разглашается. Завершить ее планируется до конца года, сразу после одобрения ФАС.

После покупки АЗС будут работать под брендом Neste еще в течение пяти лет.

Neste владеет порядка 1 тыс. АЗС по всему миру. В 2018 году выручка компании составила €14,9 млрд. Как отмечается в сообщении, Neste продает российскую сеть из-за нового курса — компания будет развивать направление в области возобновляемых источников энергии и экономики замкнутого цикла.

“Ъ-Казань”