Бывший глава Ростехнадзора по Северо-Западу отправлен под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление об избрании бывшему руководителю Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорию Слабикову, ранее признавшемуся в особо крупном мошенничестве, меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов Петербурга сообщает ТАСС.

Следствие ходатайствовало о продлении Слабикову срока содержания под стражей, однако в этом было отказано. Вторым фигурантом по данному делу о хищении проходит дочь экс-главы Ростехнадзора Елена Слабикова, которая также признала свою вину и находится под домашним арестом.

Напомним, что по данным следствия, Григорий Слабиков причастен к хищению более 5,6 млн рублей, принадлежавших нескольким строительным саморегулируемым организациям (СРО) — «Стандарт-Проект», «Строительный ресурс» и «Стандарт-Изыскания». Он был арестован в мае прошлого года.