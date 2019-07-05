Подаренные Москвой старые трамваи прибыли в Новосибирск

Первые четыре трамвайных вагона, подаренных правительством Москвы, прибыли в Новосибирск. Об этом сообщил пресс-центр мэрии столицы Сибири.

Это первая партия трамваев, обещанных Москвой. В феврале 2019 года столичный мэр Сергей Собянин подписал распоряжение о передаче Новосибирску 20 подержанных трамваев модели 71-619К, выпущенных в 2001-2005 годах. В апреле новосибирское муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт», в расположение которого прибудет техника, объявило запрос котировок на перевозку вагонов с начальной стоимостью услуги в 11,1 млн руб. Тендер заинтересовал 12 возможных исполнителей. Спустя месяц «Горэлектротранспорт» заключил договор с индивидуальным предпринимателем Галиной Тигановой, предложившей выполнить заказ за 7,5 млн руб.

По данным мэрии Новосибирска, остальные трамваи доставят в течение месяца. «Горэлектротранспорт» планирует поэтапно выпускать вагоны на линию после проведения техобслуживания.

В состав «Горэлектротранспорта» входят более 220 троллейбусов и около 100 трамваев. Протяженность контактной сети составляет 428,27 км, трамвайных путей — 148,445 км. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году выручка предприятия достигла 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 143,2 млн руб. Свежие данные пока не опубликованы.

Подробнее о развитии электротранспорта в Новосибирске — в материале “Ъ-Сибирь” «Инвестор берет за рога»

Илья Галагуз