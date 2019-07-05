«Татнефть» вошла в топ-10 самых дорогих брендов России

«Татнефть» заняла восьмое место в рейтинге самых дорогих брендов России по версии международного консалтингового агентства Brand Finance. По сравнению с прошлым годом, когда нефтяная компания оказалась на 9-й строчке, в этом году стоимость бренда увеличилась на 36,2%, до 132,4 млрд руб.

Первое место у Сбербанка. Аналитики оценили российский банковский бренд в 842,1 млрд руб. (рост — 25,6%). На втором месте — «Газпром» со стоимостью бренда 552,2 млрд руб. (рост — 72,1%), на третьем — «Лукойл» (397,2 млрд руб., рост — 41,3%). Впервые в этом году в рейтинг, состоящий из 50 российских брендов, вошли также «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, «Алроса» и «Почта России».

“Ъ-Казань”