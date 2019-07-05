С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Она выведет на орбиту метеорологический спутник «Метеор-М» и 32 малых спутника. Первый в 2019 году пуск с Восточного состоялся в 8:42.

ПУСК! ??



Состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома #Восточный. На ее борту: российский метеорологический космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 и еще 32 попутных спутника.



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За пуском на космодроме наблюдали секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, вице-премьер Юрий Борисов, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и вице-премьер—полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.