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С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б»

С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Она выведет на орбиту метеорологический спутник «Метеор-М» и 32 малых спутника. Первый в 2019 году пуск с Восточного состоялся в 8:42.

За пуском на космодроме наблюдали секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, вице-премьер Юрий Борисов, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и вице-премьер—полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

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