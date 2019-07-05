Продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» задержали в Малайзии за отмывание денег

Малайзийская антикоррупционная комиссия 4 июля задержала продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» Ризу Азиза, который также является пасынком бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака. Господина Азиза подозревают в отмывании денег. Продюсер был освобожден под залог, сегодня, 5 июля, ему должны предъявить обвинения, сообщает газета New Straits Times.

Главный комиссар малайзийской комиссии Латифа Коя подтвердила изданию информацию о задержании Ризу Азиза. Заседание по его делу пройдет в сессионном суде Куала-Лумпура. «Ему будет предъявлено обвинение <…> в соответствии с законом 2001 года о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и доходами от незаконной деятельности»,— добавила комиссар.

По словам источников газеты, Ризе Азизу предъявят обвинение по пяти эпизодам отмывания денег от Good Star Ltd. Эту компанию связывают с беглым майлазийским коллекционером и финансистом Лоу Тэк Джо (известен как Джо Лоу). Они вместе с Наджибом Разаком фигурируют в крупной схеме отмывания денег.

По версии следствия, в 2015 году бывший премьер перевел на свои личные счета более $700 млн из средств госфонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Чиновник тратил деньги из бюджета страны на предметы роскоши: яхты, самолеты, виллы.Также незаконно присвоенные средства из бюджета Малайзии пошли и на финансирование фильма «Волк с Уолл-стрит».