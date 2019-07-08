«На каждый заработанный Китаем доллар США получили $100 или $200»

Американо-китайская тарифная война отступила на второй план, уступив место технологическому противостоянию. Вашингтон уверяет, что Китай десятилетиями обворовывал американские технологические компании и должен за это ответить. Пекин же настаивает, что сотрудничество было взаимовыгодным и США заработали на Китае куда больше, чем признают. О том, как американские обвинения выглядят из Пекина и что будет с компанией Huawei, обозреватель “Ъ” Михаил Коростиков спросил профессора Пекинского университета, вице-президента Американо-китайской ассоциации межкультурных обменов Ван Дуна.

— Можно ли назвать одну главную причину, почему переговоры по торговой войне между Вашингтоном и Пекином пока идут безуспешно?

— Главная проблема — внутренняя политика США. Там есть несколько групп. Одна из них — это просто люди, занимающиеся торговлей, главная цель которых уменьшить торговый дефицит. Но есть и другие люди, «ястребы», которые просто ненавидят Китай и открыто настаивают на новой холодной войне. Они призывают к тому, чтобы сдержать развитие Китая, остановить его возвышение. Это даже описано в их доктринальных документах. Для них торговая война лишь удобный старт. Если проблема торгового дисбаланса будет решена, это их не остановит. Среди них есть даже открытые расисты, не стесняющиеся говорить, что Китай — «желтое» государство и ему нельзя уступать. Это же чудовищно. И людей, которые это сказали, никто не осадил.

— Но если, как вы говорите, там доктринальные документы формируют люди, которые просто хотят сдержать развитие Китая, то как мы можем рассчитывать на успешное завершение переговоров?

— Как я сказал, там есть разные группы людей. Даже президент Дональд Трамп, несмотря на все его поведение, как мне кажется, не хочет новой холодной войны. Но вокруг него есть куда более жесткие люди, занимающие высокие посты, которые открыто говорят, что необходима, например, холодная война в области технологий, 5G. Торговля — это только часть истории.

— Сможет ли Huawei выжить, если США продолжат борьбу с компанией и после завершения торговой войны?

— Сейчас многие задают этот вопрос. Пока все выглядит так, как будто Huawei тщательно готовится к самому плохому сценарию и вкладывает в развитие огромные деньги. Вся эта ситуация с США дала им толчок для того, чтобы качественно продвинуться в своих исследованиях, создать независимую экосистему. В этом заключается большая ирония: «ястребы» в США хотели своими действиями ослабить Huawei, но сделают ее сильнее.

— Может ли Huawei пойти с США на компромисс?

— Какой? Добровольно отказаться от 5G, ограничить свое развитие и свою продукцию более низким технологическим уровнем? Не думаю, что это возможно. Да и вообще, посмотрите на обвинения, которые предъявляют США. Они же не привели ни одного доказательства! Посмотрите на этот огромный доклад, который публиковало про Huawei Министерство юстиции США. Они даже вынуждены были вставить туда в качестве примеров какие-то уже давно разрешенные судебные разбирательства, по которым ни у кого ни к кому давно нет претензий! Это же просто смешно!

— Но нельзя же ожидать уступок только от США.

— Huawei уже пошла на самую большую уступку: сделала открытым свой программный код, такое высокотехнологичные компании обычно не делают. Этот код исследовали в США, Канаде и не нашли там никаких следов вредоносных программ. Я думаю, весь этот эпизод с Huawei закончится для США большим унижением: все поймут, что они просто не в состоянии честно конкурировать с Китаем.

— На это представители США обычно отвечают, что Китай использует запрещенную нормами ВТО промышленную политику, которая как раз противоречит честной конкуренции.

— Это еще одно клише, от которого в Китае все устали. В Вашингтоне считают, что если тысячу раз повторят ложь, то она станет правдой. Например, сейчас американские чиновники и политики повторяют, что Китай якобы украл у США интеллектуальной собственности на $5 трлн. Когда начинаешь разбираться, откуда они берут эти цифры, выясняется, что это из исследования какого-то «мозгового центра». А у них там эта цифра основана на слухах, да и те не про Китай, а про весь мир в целом.

— Как вы считаете, почему главным символом технологической войны сейчас стала именно Huawei?

— Для этого нужно понять, почему Huawei стала такой мощной компанией. Почему она обошла всех своих конкурентов? Потому ли, что Huawei получает заказы от армии и государства? Имеет доступ к субсидиям? Нет! Это потому, что она тратит на исследования и разработку больше, чем все ее конкуренты, вместе взятые. Те, кто ее запрещает, просто проиграли в конкуренции и теперь пытаются решить свои экономические проблемы политическими методами. Как сказал основатель Huawei господин Жэнь Чжэнфэй, «мы так далеко забрались по технологической лестнице, что не Huawei должна воровать у американцев, а американцы у Huawei». Если компания еще что-то в США закупала, это не потому, что она не могла сделать это сама, но потому, что это было чуть дешевле.

— Так что по поводу промышленной политики Китая? США обвиняют его в требовании трансфера технологий, к примеру.

— У США есть продукт, у Китая есть рынок. Если компания хочет получить широкий доступ на рынок Китая, она должна разместить свой завод на территории Китая, принести свою технологию и сборочные линии. Но почти всегда это было устаревшее оборудование и устаревшие технологии, и они все равно зарабатывали деньги. Все эти разговоры о том, что китайцы обокрали американцев и обогатились на их технологиях,— сплошная ложь. Америка расцвела благодаря доступу компаний на рынок Китая. На каждый заработанный Китаем доллар они получили $100 или $200.

— Если все же торговую войну не удастся остановить, возможно ли разделение двух практически сросшихся экономик?

— Это возможно. Вопрос в том, сколько США готовы заплатить за это, а цена будет невероятно высока. Разрушатся торговые цепочки, весь прогресс глобализации последних десятилетий. Доллар упадет до самых низких значений в истории. Только потому, что так захотели какие-то безумные сторонники холодной войны. Это ужасный сценарий, но он возможен. Я категорически против этого.

— Готов ли Китай в этих торговых вопросах пойти хотя бы на какие-то уступки и провести реформы, чтобы хотя бы частично удовлетворить США?

— Послушайте, какая страна за последние тридцать лет реформировалась больше, чем Китай? Коммунистическая партия Китая проявила невероятную способность реформироваться и изменяться. А это нелегко. Вспомните, сколько лет в США пытаются реформировать один закон о финансировании избирательных кампаний? Несколько десятилетий! Почему это так трудно? Потому что это затрагивает интересы каждого политика. А ведь их нынешние правила — это просто легализованная форма коррупции. Вы представляете, как тяжело в Китае проводить реформы, когда у тебя столько людей, бизнесменов, политиков, интересы которых затрагивает любое изменение? И все равно Китай активно реформируется. Так что мы не боимся реформ, но требуем равноправия и уважения.