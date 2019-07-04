Росимущество выставило на торги столовую «Чкаловской судоверфи» за 7,8 млн рублей

Территориальное управление Росимущества по Нижегородской области выставило на торги арестованное за долги здание столовой ПАО «Чкаловская судоверфь». Площадь объекта составляет 983 тыс. кв. м, в здании один наземный и один подземный этаж. Стоимость строения – 7,8 млн руб., сообщается на сайте управления.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, убыток судоверфи по итогам 2018 года снизился до 20,1 млн руб. Как стало известно осенью прошлого года, предприятие не выплатило 19 млн руб. зарплат сотрудникам. После уплаты части долга он сократился до 6 млн руб. перед 173 рабочими.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Чкаловская судоверфь» было зарегистрировано в Чкаловске в 1994 году. Уставный капитал составляет 30 млн руб. Основным видом деятельности компании является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Гендиректор компании – Игорь Якименко. 50% долей принадлежат Александру Фролову, 22,43% – ЗАО «Ветераны Афганистана» (Москва), еще 20,83% находятся в собственности Михаила Петрова.По итогам 2018 года при выручке в 91,4 млн руб. убыток компании составил 20,1 млн руб.

Анастасия Еремина