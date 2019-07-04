Торговля сократит перевод денег на мусор Владельцы магазинов промтоваров в Удмуртии будут платить за вывоз ТКО в 15 раз меньше нынешних нормативов

С 1 августа минстрой Удмуртии для расчёта оплаты за вывоз ТКО введет дополнительную категорию бизнеса – промтоварные магазины, для которых норматив на вывоз мусора составит 2,65 руб. за кв. м вместо 38 руб., которые были установлены с начала мусорной реформы. Бизнесменов, недовольных произошедшим до этого десятикратным увеличением тарифов, такой расклад устроил. При этом их возмутил факт того, что перерасчет за прошлые месяцы им производить не будут. Предприниматели, не желая платить за вывоз мусора за семь месяцев десятки тыс. руб., просят наказать виновных в сложившейся ситуации и перенести эти расходы на них.

Предприниматели сферы торговли в очередной раз встретились с представителями власти Удмуртии, регионального оператора, прокуратуры и УФАС для решения вопроса оплаты за вывоз ТКО. Организатором встречи выступило региональное отделение общественной организации «Опора России». На заседании, состоявшемся в доме правительства республики, заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики региона Ольга Комкова заявила, что с 1 августа минстрой Удмуртии для расчёта оплаты за вывоз ТКО введет дополнительную категорию бизнеса – промтоварные магазины, для которых норматив на вывоз мусора составит 2,65 руб. за кв. м. Такие цифры предпринимателей региона устроили.

Ранее предприниматели Удмуртии жаловались на увеличение расходов на вывоз мусора в 10 и более раз с начала действия новых тарифов. Они отмечали, что это может разорить их и привести к прекращению деятельности. С 1 января 2019 года норматив на вывоз мусора для представителей торговли был установлен в размере порядка 38 руб.

По словам замминистра, документ о введении новой категории обратной силы не имеет, поэтому перерасчет за первые семь месяцев этого года производить не будут.

«А кто нам будет возмещать расходы? За такую халатность кто-то должен ответить!»,— возмутились предприниматели.

Однако на этот вопрос внятного ответа от представителей власти не прозвучало. Кроме того, бизнесменов интересовала ситуация по оплате за вывоз ТКО, образовавшаяся и у других видов торговли. «Вы сейчас изменили нормативы для промышленных магазинов, но те же самые нормативы (38 руб. – “Ъ-Удмуртия”) остались для продуктовых магазинов, их тоже надо как-то изменить. К примеру, есть маленькие магазинчики, у них весь картон сдается, и кроме кассовых чеков и пакетиков от чая, который пьют продавцы, там ничего нет. В таком случае надо пересмотреть вообще все нормативы, а не только для промышленных магазинов. То есть еще есть над чем работать»,— сказал предприниматель.

Ольга Комкова согласилась с этим мнение и рассказала, какая работа для этого будет проведена. «У нас впереди конкурс на замеры образования ТКО, сезонные замеры осуществим», — отметила замминистра.Она пояснила, что для того чтобы перепроизвести расчеты, необходимо получить данные за каждый квартал года,весну, лето. Лишь после этого появятся новые данные по нормативам накопления.

Напомним, ранее сообщалось, что по обращению одного из предпринимателей прокуратура Удмуртии проводила проверку законности определения нормативов накопления ТКО. Согласно результатам этой проверки, утвержденные постановлением правительства Удмуртии нормативы были определены с нарушением требований, они достоверно не отображают объемы накапливаемых ТКО. При этом соответствующие замеры не проводились, а исходными данными для определения нормативов явились предоставленные муниципальными образованиями сведения, которые были получены вне процедуры сбора данных о массе и объеме накапливаемых отходов.

Прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Удмуртии Виктор Игошин задал замминистра встречный вопрос по поводу проведения конкурса на замеры ТКО. «Почему вы до сих пор решаете организационные вопросы? Мы в начале года еще вам об этом говорили»,— подчеркнул Виктор Игошин.

Ольга Комкова пояснила, что для того, чтобы запустить конкурсные процедуры, необходимо изыскать средства из бюджета и подготовить техзадание.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александр Прасолов привел в пример опыт других регионов по установке нормативов. «Если мы возьмем другие регионы, разница между продовольственными и непродовольственными магазинами в два раза. Может быть, для них сделать 5 руб., но не 38?»,— задал вопрос госпоже Комковой бизнес-омбудсмен.

Однако замминистра не смогла прокомментировать это предложение и попросила направить его в ведомство в письменной форме.

Оксана Мымрина