Ананьев подал в Верховный суд жалобу на возбуждение дела о банкротстве

Верховный суд России зарегистрировал жалобу бывшего председателя правления и одного из бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева на возбуждение дела о его банкротстве. Как следует из картотеки судебных дел, жалоба к производству еще не принята. Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал законным возбуждение дела о банкротстве по иску сельскохозяйственной и пищевой компании «Настюша».

В марте суд уже взыскал с бизнесмена в пользу зерновой компании 2,9 млрд руб. Также суд удовлетворил прошение конкурсного управляющего «Настюши» Антона Никеева признать недействительными два договора, по которым компания поручилась за своего гендиректора и бенефициара Игоря Пинкевича при получении им двух займов от Дмитрия Ананьева.

Группа «Настюша» — крупный российский сельскохозяйственный и пищевой холдинг. Арбитраж Москвы в феврале 2018 года признал холдинг банкротом. Сумма задолженности господина Ананьева перед холдингом не сообщается.

Подробнее о претензиях Промсвязьбанка к бывшим владельцам читайте в публикации “Ъ” «Бывшие акционеры по-прежнему под подозрением».