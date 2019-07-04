Нужно проверять водителей на наркотики?

Будущих водителей будут проверять на употребление наркотиков. Такие анализы могут стать обязательными при получении прав. Проект поправок подготовил Минздрав по поручению президента. Сейчас врач может отправить на тесты, только если у будущего водителя есть симптомы опьянения или наркозависимости. Плюсы и минусы предложения Минздрава в эфире «Ъ FM» обсудили координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов и директор Института проблем исследования психического здоровья Владимир Менделевич. С экспертами беседовала ведущая Наталья Жданова.

Петр Шкуматов: Я думаю, что дополнительные тесты нужны, но все будет зависеть от того, как именно это будет организовано. Если их будут проводить «медицинские учреждения», которые сейчас продают эти справки, то толка от этого не будет. Если же речь идет о более или менее честных лабораториях, то, скорее всего, мы увидим довольно ужасающую картину наркотической зависимости или наличие наркотических веществ в крови у тех, кто либо хочет быть водителем, либо кто хочет заменить водительское удостоверение, как это делается, через 10 лет.

Владимир Менделевич: Эти анализы избыточные, и главное — они совершенно не прояснят ситуацию, а значит, не помогут решить проблему. Эта мера не продумана, она не выявит людей, которые страдают заболеванием. Во всем мире лишают прав, когда человек находился в состоянии алкогольного опьянения, управляя автотранспортом. Мы же хотим заранее все просчитать и не допустить такого человека. Совершают правонарушения на дороге, как правило, не лица, которые страдают зависимостью, а те, которые употребляют эпизодически эти вещества, в том числе и алкоголь. Поэтому отследить это совершенно невозможно на этапе, когда выдаются права.

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