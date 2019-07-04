Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает об украшениях, которые представил в Париже Boucheron.

Ничего не могу с собой поделать, но представленная в Париже в эти дни коллекция Boucheron заставляет меня вспомнить стихотворение «А из нашего окна». И сюжетом, и названием. Называется она Vu du 26, то есть «Увиденное из 26-го». 26-го дома — именно такой номер его по Вандомской площади у исторического бутика Boucheron. А Фредерик Бушерон стал первым ювелиром, на площади обосновавшимся. Теперь же это главная ювелирная площадь Парижа.

Так что из окон Boucheron видна не только площадь (в смысле Вандомская) и улица (Рю-де-ля-Пэ), но и витрины главных конкурентов. Но в «Увиденном из 26-го» никаких чужих творений и бутиков Boucheron не замечает, зато приглядывается к колонне, брусчатке. И взгляд это не только из окон, есть тут и площадь, увиденная с высоты птичьего полета.

Есть в коллекции и то, чего из 26-го не увидишь. Например, Гран-Пале. Сам дворец, тоже вид сверху, — это бриллиантовая брошь, которую можно пристегнуть к колье. Колье — бушующая зелень вокруг Гран-Пале, воплощенная в изумрудах. Есть в коллекции и Парижская опера (а точнее, лошади на ее крыше), она, как и Большой дворец, относится к первой части коллекции — «Париж». Вторая часть более адресная — «Пляс-Вандом». Одно из самых эффектных украшений этой части — кольцо с гелиодором, цитрином и горным хрусталем. К слову, именно Бушерон был ювелиром, который ввел горный хрусталь в высокое ювелирное искусство. Третья часть еще точнее в геолокации. Называется она 26 V. Самое интересное украшение этой части — сотуар с подвеской-кисточкой и медальоном, совмещающим ар-деко с оп-артом. Мозаика в нем создана из оникса, белого агата и горного хрусталя. Пожалуй, лучшее украшение из всего мною в этой коллекции увиденного.