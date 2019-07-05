Рабочие кадры

На промпредприятия Свердловской области приходится основной объем валового регионального продукта — 30,5%. Заводы приносят в казну Среднего Урала больше всего денег в виде налогов. Не удивительно, что кадровому обеспечению промпредприятий уделяется особое внимание. Только за два последних года на совершенствование системы подготовки кадров в регионе выделили больше 1,3 млрд руб. из областного и федерального бюджетов. Кроме того, в области активно применяется иностранный опыт.

Инновации в образовании

Тема подготовки кадров в промышленности является одной из ключевых, которые будут обсуждаться в рамках юбилейной выставки «Иннопром-2019», которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 12 июля. В данном вопросе Свердловской области есть о чем рассказать. Еще с конца 2016 года регион стал пилотным по внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов для подготовки кадров по наиболее перспективным и востребованным профессиям.

В том же году на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив и Союзом «Агентств развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Russia». Подписанный документ позволил региону применять лучшие практики кадрового обеспечения, выявленные в рамках развития движения WorldSkills в России.

«Работа по подготовке специалистов для уральской промышленности подразумевает масштабное использование механизмов государственно-частного партнерства. Без адекватной поддержки самих предприятий — это игра в одни ворота. Именно бизнес формирует запрос на конкретных специалистов и основные требования к качеству подготовки кадров»,— отметил тогда глава региона, добавив, что повысить эффективность работы позволит формирование системы наставничества и предоставление студентам производственных площадок для практических занятий.

Производство — в школы

Средний Урал участвует в реализации и других проектов АСИ, направленных на развитие кадрового потенциала. Одним из них является проект «Дуальное образование». Такая система образования считается одной из самых эффективных форм подготовки профессионально-технических кадров в мире. Новый подход к образованию будущих сотрудников промпредприятий, подразумевающий сочетание подготовки в учебном заведении с периодами производственной деятельности на предприятии, заработал на Среднем Урале в 2016 году. Одними из первых стандарт внедрил Уральский политехнический колледж, который заключил соглашение с предприятием «ВИЗ-Сталь».

«Благодаря такой системе взаимодействия мы имеем возможность адаптировать образовательные программы под потребности предприятия. Это позволяет готовить узкоспециальных сотрудников, которые знакомы с производством изнутри»,— рассказала начальник отдела кадров «ВИЗ-Сталь» Ольга Щербо.

По ее словам, ежегодно производственную и преддипломную практику на заводе проходят более 50 студентов, треть из них в это время уже получает зарплату и имеет перспективу трудоустройства. Сегодня у завода заключены аналогичные соглашения с Уральским монтажным колледжем, институтом материаловедения и металлургии УрФУ, ведутся переговоры с колледжем имени Ползунова.

В этом году в Свердловской области на базе Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки. Он станет одним из десяти, создаваемых в России ЦОПП, ориентированных на разработку и реализацию новых программ под конкретные потребности заказчика. Особенность этих программ состоит в модульности обучения, которое может осуществляться на базе современных лабораторий и мастерских, расположенных на площадках сразу нескольких образовательных организаций.

Заинтересованные в развитии промышленности власти выделяют значительные средства на совершенствование системы подготовки кадров для отрасли. Так, в последние два года на создание в Сверд­ловской области Межрегионального центра компетенций из областной и федеральной казны выделили 1,35 млрд руб. Еще 118 млн руб. направили на приобретение оборудования для образовательных организаций области в рамках региональной программы «Уральская инженерная школа».

Турецкий опыт

Страной-партнером международной выставки «Иннопром» в этом году является Турция, которая обладает богатым опытом в вопросе подготовки инженерных кадров. Так, в Турции уже несколько лет работает программа подготовки квалифицированных кадров для оборонной промышленности. Она реализуется на базе университета Улудаг при поддержке местных оборонных компаний TAI, TEI, Aselsan, Havelsan, Roketsan, FNSS, Ermaksan и Figes. В рамках программы 200 студентов турецких вузов получили возможность пройти тренинги в ведущих отечественных оборонных компаниях. В прошлом году университет Улудаг начал готовить кадры и для компаний, работающих в сферах автомобилестроения, машиностроения, текстильной и пищевой промышленности.

На заводы готовят специалистов прямо со школы Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Кроме того, Россия и Турция уже имеют опыт по обмену студентами, обучающимися на промышленные специальности. Так, граждане Турции обучались в НИЯУ МИФИ по проекту АЭС «Аккую». Представители Министерства национального образования Турции не раз говорили о возрастающей потребности в подготовке турецких граждан в российских вузах по уникальным для Турции специальностям. Они подчеркивали желание турецкой стороны развивать двустороннюю академическую мобильность и создавать совместные образовательные программы. Ранее глава Департамента по высшему образованию и обучению за рубежом Министерства национального образования Турции Семих Актехин даже предлагал рассмотреть возможность создания совместного российско-турецкого университета.

«На встречах с губернатором Евгением Куйвашевым и главой Екатеринбурга Александром Высокинским мы обсудили потенциальные сферы, в которых возможно развивать сотрудничество. Также мы провели встречу с представителями Уральского федерального университета и обсудили вопросы, касающиеся взаимного обмена студентами и опытом. У Екатеринбурга много общего со Стамбулом. Это, прежде всего, промышленный центр, центр металлургии и машиностроения, поэтому мы рассматриваем, в том числе, и данные сферы в контексте сотрудничества»,— отметил чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в РФ Мехмет Самсар.

Эпоха цифровизации

Какими бы ни были современные образовательные программы, сегодня их сложно представить без цифровизации. Такую точку зрения высказали участники проходившей в Екатеринбурге конференции по технологиям в образовании EdCrunch Ural. «Наши дети говорят «Окей Гугл» раньше слова «мама». Неудивительно, что им проще и привычнее учиться в интернете. Современные вузы сегодня трансформируются, внедряют цифровые технологии, перестраивают собственные образовательные процессы и программы, чтобы готовить больше специалистов, чтобы больше людей имели возможность повысить квалификацию»,— отметил основатель компании «Е-проф» Александр Молчанов.

В 2017 году УрФУ выиграл конкурс проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ». Минобрнауки России поддержало две заявки вуза грантами в размере 90 и 15 млн руб. В рамках первого гранта была разработана система, которая позволит объективно и достоверно оценивать качество онлайн-курсов. По второму гранту создано 30 курсов, рассчитанных на специалистов, занимающихся вопросами использования онлайн-курсов в учебном процессе.

«Мы уверены, что включение онлайн-курсов в учебный процесс может многое дать студентам — свободу выбора траектории, доступ к новым знаниям и новым контактам, большую гибкость в организации своей деятельности. Мы уже получили положительный опыт внедрения онлайн-курсов в УрФУ и надеемся, что его получится распространить на все университеты России»,— сказал гендиректор Университета НТИ «20.35» Василий Третьяков.

Кроме того, до 2020 года в УрФУ будет создан Инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения для производства сложных технических изделий. На реализацию проекта вуз получил грант от Министерства науки и высшего образования РФ в размере 144 млн руб. Основными видами инжиниринговых услуг центра станут разработка продукции тяжелого машиностроения, промышленный дизайн и продвижение продукции на рынок.

Уральские вузы включаются в подготовку инженерных кадров Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В вузе отмечают, что реализация этого проекта позволит объединить на одной площадке научные и производственные компетенции университета и предприятий-партнеров. «Для того чтобы промышленное производство стало базовым элементом цифровой экономики, весь жизненный цикл изделия — от проектирования до утилизации — должен сопровождаться его цифровым, виртуальным отражением. На стадии проектирования технология «цифрового двойника» позволяет существенно сократить время и средства на проектирование»,— отметил первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

Ведущим партнером центра выступит компания «Адванс Инжиниринг», оказывающая российским предприятиям услуги по цифровому проектированию и моделированию. Она обеспечит трансфер технологий и окажет содействие в продвижении услуг центра на рынке. Также содействие работе инжинирингового центра окажут уральские производства — Уральский дизель-моторный завод, Уралмашзавод, Уральский оптико-механический завод, Машиностроительный завод имени Калинина, НПО автоматики имени академика Семихатова, Опытное конструкторское бюро «Новатор» и НПК «Уралвагонзавод».

Обучить и удержать

Однако подготовка квалифицированных кадров — это лишь одна из задач, стоящая перед промпредприятиями Свердловской области. Другой является удержание этих кадров на местах. Особенно остро вопрос стоит в небольших городах. Для решения проблемы многие заводы обратились к наработанной практике целевой подготовки.

Так, летом этого года стартовал набор в Перво­уральский металлургический колледж по специальностям, необходимым предприятиям Группы ЧТПЗ. Стать участниками проекта «Будущее Белой металлургии» могут выпускники 9–11 классов. Зачисление пройдет без вступительных экзаменов — по среднему баллу аттестата. Начиная со второго курса, наиболее успешные студенты смогут заключить с предприятием целевой договор с условием дальнейшего трехлетнего трудоустройства на производствах компании. Преимуществами такого формата для учащихся будут дополнительные меры социальной поддержки и материального стимулирования во время обучения и практики, индивидуальное производственное наставничество. Инвестиции в проект составили 900 млн руб., из них 700 млн руб. вложила Группа ЧТПЗ.

Применяют уральские предприятия и другие тактики — улучшение условий работы, социальные гарантии и другие. Одной из наиболее эффективных является повышение заработной платы сотрудникам промпредприятий.

Областные власти со своей стороны удерживают молодых специалистов в небольших городах с помощью выделения жилья, а также предоставления субсидий молодым специалистам. Для этого в регионе принят ряд программ. При этом правительство региона выражало готовность совместно с предприятиями Среднего Урала разработать программу удержания будущих инженерных кадров. Изначально речь шла о Нижнем Тагиле, но при успешной реализации проект можно тиражировать и на другие города области.

Ирина Якино