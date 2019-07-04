ОСАГО поворачивается обратной стороной

В ЦБ нашли способ объединить ОСАГО и каско. На обратной стороне полиса предлагается указывать перечень видов дополнительного страхования, выбранных автомобилистом, заявил зампред регулятора Владимир Чистюхин. В Российском союзе автостраховщиков считают этот вариант допустимым, но больше игроков беспокоит так называемая либерализация тарифов ОСАГО. Пакет поправок в четверг рассмотрят в правительстве. Вероятные изменения в системе автострахования оценивал Владислав Викторов.

Поработать над созданием полиса, который объединил бы в себе и ОСАГО, и каско, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам этой весной. Страховщики встретили предложение без восторга. Мол, время для этого еще не пришло — сначала нужно полностью либерализовать тарифы ОСАГО. Но после предложения ЦБ бизнес смягчился. Игроки говорят, что реализовать предложенный регулятором вариант возможно, тем более опыт у некоторых компаний уже был. Правда, особым спросом у автомобилистов страхование дополнительных рисков не пользовалось, говорит директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев. Но и сейчас все упирается в реформу системы ОСАГО. «Если такой вариант возможен, то его будем прорабатывать. Ждем, что будет индивидуальное установление тарифа, то есть каждый человек, который должен платить соответствующую премию, будет ее платить. И если рынок потребует, то, конечно, появятся продукты, которые будут на оборотной стороне полиса», — заключил Васильев.

Как раз в четверг правительство должно рассмотреть законопроект, подготовленный Минфином. Планируется, что добросовестные водители начнут платить за полисы меньше, ведь компании будут учитывать манеру вождения и количество штрафов. Вместе с этим исчезнут коэффициенты мощности авто и территории, а выплаты за ущерб здоровью могут повысить с 500 тыс. до 2 млн. руб. И индивидуальные тарифы будут справедливее. Задумка полезная, но чтобы платить меньше, придется доплатить, уверен заместитель гендиректора компании «Cherehapa-страхование» Дмитрий Руденков: «Для того чтобы учитывать манеру вождения, автомобили должны быть оборудованы специальными устройствами. На данный момент таких машин мало. У нас ЭРА-ГЛОНАСС устанавливается не так давно.

Если это на добровольной основе, то те, кто часто нарушает, не захотят ставить эти приборы за свои деньги».

В апреле власти ввели новые правила расчета коэффициента бонус-малус, чтобы автомобилисты могли получать скидки за безаварийную езду. Но претензий к страховщикам у водителей меньше не стало. За июнь они направили свыше 2 тыс. жалоб только начавшему работать финансовому омбудсмену — он должен помогать решить споры в досудебном порядке. Но большую часть обращений сразу отклонили: заявители не попытались договориться со страховщиком. Хотя претензии были обоснованные — это и заниженный размер выплат, и отказы в компенсациях, говорит руководитель портала «Вернем страховку.рф» Илья Афанасьев. Новый законопроект эти проблемы не решает, добавляет эксперт: «Либерализация тарифов ОСАГО может оптимизировать стоимость полиса. Те предложения, которые делал Минфин по отмене устаревших коэффициентов, никак не связаны с тем, как устроена работа по выплатам в страховых компаниях».

Но и либерализацией предложенные Минфином меры можно назвать лишь с натяжкой, считает сопредседатель Центра развития инициатив страхового рынка Александр Коваль: «В большей степени это все ориентировано на то, чтобы штрафные санкции применялись к тем водителям, которые больше нарушают правила. Но тех, кто ездил хорошо, это никак не коснется. В лучшем случае они останутся при своих деньгах. Все сводится к тому, что мы этот коэффициент отменим, этот изменим, другой еще введем».

Впрочем, страховщики говорят, что ждали законопроект больше трех лет. На днях появится оценка кабмина, затем слушания в Госдуме и Совете федерации.

В Минфине рассчитывают, что если правительство поддержит законопроект о либерализации тарифов ОСАГО, то его рассмотрение в Госдуме начнется осенью.