«Троицкий йодный завод» признан банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным АО «Троицкий йодный завод» и ввел на предприятии процедуру конкурного производства на срок шесть месяцев, информирует Единый федеральный реестр сообщений о банкротстве.

АО «Троицкий йодный завод» находится в федеральной собственности, в марте текущего год Росимущество выставляло 100% акций завод на аукцион за 33,7 млн руб., однако ни одного претендента на актив не нашлось, следующий тур торгов (публичное предложение) пройдет в августе. Как ранее писал “Ъ-Юг”, Троицкий йодный завод работал на базе Славянско-Троицкого месторождения — единственного в России промышленного месторождения йодобромных вод. В 2015 году эксплуатация месторождения прекратилась из-за обветшания инфраструктуры, завод работал на импортном сырье, выпускал реактивы и лекарственные препараты. По данным арбитражного суда Краснодарского кря, в настоящее время производственная и иная хозяйственная деятельность на предприятии не ведется.

Анна Перова, Краснодар