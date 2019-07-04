Квас нальют в едином стиле

Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Краснодара подготовил проектные решения для нестационарных объектов торговли и городской инфраструктуры. Соблюдение инструкции поможет предпринимателям быстрее пройти все этапы согласований, обещают в мэрии. Эксперты говорят, что появление рекомендаций — это шаг к улучшению облика города, однако отмечают, что, поскольку инструкции носят рекомендательный характер, они не решат проблему отсутствия единого архитектурного пространства краевого центра. По их мнению, департамент архитектуры следует наделить более широкими полномочиями.



Департамент архитектуры и градостроительства администрации краевого центра разработал рекомендации и проектные решения для нестационарных объектов торговли (НТО) и городской инфраструктуры. Ведомство сформулировало предложения по планировке, внешнему облику, дизайну и оформлению как круглогодичных, так и сезонных объектов нестационарной торговли. Всего предлагается 15 типовых форм НТО, сообщила пресс-служба мэрии. «Такие рекомендации мы разработали впервые. Раньше их не было. Они дают представление о том, как могут выглядеть различные объекты на территории города. Разработка методических рекомендаций сделает прозрачнее и значительно ускорит процедуру согласования в городском департаменте архитектуры и градостроительства эскизных проектов НТО перед их размещением или обновлением»,— сказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. По ее словам, департамент предлагает готовые эскизные проекты и дизайнерские решения. «Можно сказать, что это четкая инструкция, следуя которой можно быстрее пройти все этапы согласований. Для предпринимателей это даже проще, ведь можно взять готовые проекты, не придется заказывать новые, а в дальнейшем их исправлять или дорабатывать, если были замечания»,— отметила госпожа Машталир.

Рекомендации департамента учитывают все основные виды нестационарной уличной торговли, которые есть в Краснодаре: киоски, торговые ряды, тележки для продажи мороженого, бахчевые развалы, елочные базары, точки продажи кваса и даже туалеты. При оформлении НТО мэрия предлагает использовать строгие цветовые решения. Ознакомиться с ними можно на сайте администрации.

Ранее департамент давал рекомендации по оформлению вывесок офисных и промышленных зданий, торговых центров, фасадов многоквартирных домов, первые этажи которых отданы под коммерцию. Отдельный блок посвящен историческим зданиям, в которых располагаются предприятия малого бизнеса. Тогда в ведомстве также подчеркнули, что следование рекомендациям позволит предпринимателям сэкономить время и средства при создании вывески. Все это является частью политики по приведению в порядок облика города, которую администрация ведет на протяжении последних двух лет.

Сейчас в ведении краснодарской мэрии находятся городские остановочные комплексы. На прошлой неделе в городе была установлена новая остановка, созданная по проекту департамента, ее стоимость в мэрии не назвали. Некоторые краснодарцы в соцсетях высказывались негативно о дизайне остановки. По мнению жителей, она не защищает от дождя и солнца.

Предприниматель Олег Заруба, владелец нескольких продуктовых магазинов, говорит, что недавно он прошел процедуру согласования обычной вывески в мэрии и этот процесс занял у него полгода. «Все время отказывали. То одно не так, то другое. Пришлось долго договариваться. Посмотрим, действительно ли теперь так просто будет. Если да, я не против»,— рассказал бизнесмен.

По словам гендиректора консалтинговой компании «Советникъ» Максима Орешина, проблемой Краснодара является отсутствие единой архитектуры пространства. «У нас сложилась ситуация, когда собственник или арендатор земли могут построить все что угодно, не задумываясь ни о пропорциях, ни об удобстве. При этом главный архитектор Краснодара занимается вывесками, а подчиненное ему ведомство дает рекомендации»,— сказал господин Орешин. По его мнению, единый дизайн вывесок и объектов торговли не исправит ситуацию. «У профильного департамента должно быть больше полномочий, а его руководитель должен заниматься не точечными проблемами, а работать на ином уровне. Муниципалитет обязан регулировать застройку в городе в части какого-то единого стиля»,— заявил эксперт.

Елена Рыжкова