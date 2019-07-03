«Татфарм» Рамиля Минниханова построит в Зеленодольске завод лекарств стоимостью 1 млрд рублей

Компания «Татфарм» к 2021 году запустит на территории ТОСЭР в Зеленодольске производство лекарственных препаратов, сообщает компания. Общий объем инвестиций в проект составит около 1 млрд руб.

На заводе площадью 22 тыс. кв. м будет работать около 200 сотрудников. «Татфарм» планирует производить дженерики, копии оригинальных лекарственных препаратов, из импортного сырья. Помимо производства, часть помещений будут работать как склад. В том числе компания собирается оказывать услуги хранения для других производителей фармацевтической отрасли, чьи препараты продаются в Татарстане, но их производство локализовано в других регионах.

По данным kartoteka.ru, ООО «Татфарм» зарегистрировано в Зеленодольске в 2016 году. 54% уставного капитала в размере 10 тыс. руб. принадлежит гендиректору компании Артему Хакимову, оставшиеся 46% — Рамилю Минниханову, сыну директора бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова и племяннику президента Татарстана. 2017 год «Татфарм» закончил с убытком в 339 тыс. руб.

“Ъ-Казань”