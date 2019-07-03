Возбуждено уголовное дело по факту нападения на участников рейда против незаконной торговли в Петербурге

Правоохранительные органы Петербурга возбудили уголовное дело по факту нападения на активистов, проводивших рейд против незаконной торговли у станции метро «Проспект Большевиков». Дело возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По подозрению в совершении данного преступления разыскивается гражданин 1986 года рождения,— сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, что инцидент произошел во вторник, 2 июля. В полицию обратился сотрудник независимой организации, занимающейся надзором за соблюдением прав потребителей. Мужчина заявил, что во время рейда ему угрожал убийством неизвестный.

Позже в соцсетях и СМИ был опубликован видеоролик, на котором видно, как на активистов напал вооруженный ножом мужчина с бородой.