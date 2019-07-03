В Петербурге запустили московский сервис онлайн-химчисток

Онлайн-сервис химчистки и стирки с доставкой Airo запустили с 3 июля в Петербурге. До этого данная услуга работала лишь на территории Москвы и Подмосковья. Главное отличие онлайн-сервиса от классических химчисток и прачечных заключается в том, что все процессы — от оформления заказа до его оплаты при получении — осуществляются клиентом дистанционно, через интернет.

Airo был запущен в начале 2017 года в Москве. По итогам 2018 года операционная прибыль сервиса составила 9,4 млн рублей. На сегодняшний день его услугами ежемесячно пользуются около 4 тыс. жителей столицы и области, обработано более 70 тыс. заказов.

В Петербурге обслуживанием клиентов сервиса первоначально будут заниматься две фабрики, в течение двух месяцев список партнеров расширится до четырех.