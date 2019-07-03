Минвостокразвития планирует распространить электронные визы на все страны АТЭС

Минвостокразвития предлагает расширить действие электронных виз на жителей всех стран, которые входят в объединение Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил глава министерства Александр Козлов.

Господин Козлов напомнил, что механизм электронной визы успешно применяется на Дальнем Востоке. Сейчас получить въездной документ по упрощенной схеме могут граждане 19 стран, среди которых жители Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Тайваня, Туниса, Турции и Японии.

Напомним, по однократной бесплатной электронной визе сроком действия восемь дней можно въехать только на территорию Дальневосточного федерального округа. С 1 июля похожий порядок начал действовать для Калининградской области. Президент РФ Владимир Путин подписал поручение обеспечить введение с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в Россию.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин поручил ввести электронные визы».