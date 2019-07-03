ЦБ призвал ужесточить наказание за мошенничество в IT-cфере

Нужно усилить ответственность за мошенничество в сфере информационных технологий и в интернете, заявил первый зампредседателя Центробанка Сергей Швецов на Международной конференции по страхованию. По мнению господина Швецова, действующее законодательство недостаточно жестко наказывает подобных правонарушителей, и это создает проблемы.

«Если мы не создадим неотвратимость и жесткость наказания за мошенничество в новых технологиях, то новые технологии будут нести очень большие риски. И здесь степень неотвратимости должна вырасти и степень жесткости должна вырасти. Всякие хакеры и так далее... должны иметь очень сильный downside (негативные последствия), чтобы ограничить эту деятельность»,— уверен зампред ЦБ (цитата по «РИА Новости»).

Как стало известно “Ъ”, ЦБ предложил обязать всех операторов поисковых систем отмечать специальной маркировкой сайты легальных игроков финансового рынка. По мнению регулятора, это значительно сократит количество случаев мошенничества. Однако против нововведения выступила Минкомсвязь, посчитав его излишним.

Подробности — в публикации “Ъ” «ЦБ настраивает поиск».