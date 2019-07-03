«Ростелеком» предложил создать новую аэронавигационную сеть

Чиновники Минтранса, Минобороны и ФСБ должны в самом скором времени договориться, как модернизировать систему аэронавигации в России по концессии, обсуждаются предложения «Ростелекома» о создании новой аэронавигационной сети, рассказали «Ведомостям» два чиновника и три человека, участвующих в работе над проектом в составе разных его участников. Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил ускорить рассмотрение вопроса о концессии для создания новой инфраструктуры, необходимой для современного наблюдения за воздушным пространством, подтвердил человек, близкий к Минобороны.

За новую систему аэронавигации развернулась борьба между концерном «Алмаз-Антей», единственным поставщиком оборудования для госкорпорации по организации воздушного движения, и «Ростелекомом» с его сетью многопозиционных систем наблюдения (МПСН). Оборудование, необходимое для проекта, используется и для военных целей, военные встретили идею передать аэронавигационную систему в концессию в штыки, рассказали человек, близкий к Минобороны, и два человека, близких к разным сторонам проекта сети МПСН.

Представители «Алмаз-Антея», Минобороны, ФСБ и Минтранса воздержались от комментариев. Представитель «Ростелекома» от комментариев отказался. Представитель Росавиации отказался от комментариев.