Теплосетям ищут инвестора

Как стало известно “Ъ”, город планирует привлечь 11,4 млрд рублей инвестиций в обновление системы теплоснабжения Пушкинского и Колпинского районов. Износ теплосетей в этих районах близок к критическому. В качестве партнера город на сегодня рассматривает «Газпром». Если монополия вложится в проект, то окупать инвестиции ей придется пятнадцать лет.

В комитете по энергетике вчера сообщили “Ъ”, что 6,3 млрд рублей должны быть направлены на реконструкцию магистральных и внутриквартальных теплосетей Пушкинского и Колпинского районов, еще 5,1 млрд рублей — на перевооружение котельных. Обновлять системы теплоснабжения двух районов город планирует на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), срок реализации проекта составит 15 лет. В частности, в конце июня вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский сообщал, что обсуждает с «Газпромом» возможность передачи по концессии 500 км теплосетей компании, а также 50 котельных. По словам вице-губернатора, соглашение будет подписано до конца этого года, но работы начнутся в 2020 году после проектирования.

Реконструкция теплосетей в Колпино планировалась еще несколько лет назад, но ее задержали имущественные споры городских организаций. В 2015 году ГУП «ТЭК» объясняло, что не может инвестировать собственные средства в теплосети Колпино, поскольку владеет ими не полностью, а по договору простого товарищества с СПб ГУП «Пушкинский ТЭК». «ПушТЭК» был образован в 1998 году для обслуживания объектов теплоэнергетики в Пушкинском и Колпинском районах (50 котельных, 26 ЦТП, более 600 км тепловых сетей). Предприятие изначально работало по договору простого товарищества с ЗАО «Лентеплоснаб», единственным акционером которого является ООО «Корпорация СТС», а бенефициарами — выходцы из Тюмени, проживающие в Австрии. После того как в 2012 году в Колпино произошла масштабная коммунальная авария, городские власти решили разорвать сотрудничество с «Лентеплоснабом». Управляющим товарищем в договоре вместо этой организации стало ГУП «ТЭК». Потом городские теплоэнергетики обвинили «ПушТЭК» в том, что на протяжении нескольких лет предприятие не вело никакой деятельности и не компенсировало партнеру расходы на обслуживание объектов теплоснабжения, что предусматривал договор простого товарищества. В отношении «ПушТЭК» была инициирована процедура банкротства. Изначально Смольный планировал выставить теплоэнергетическое имущество «ПушТЭК» на торги, а теперь решил передать его в концессию инвестору.

«Обычный концессионер рискует собственными средствами, отбивать которые будет в срок действия концессии за счет эксплуатации объектов, получая оплату от потребителей. Да еще и вносит в местный бюджет ежегодный концессионный платеж. У нас сейчас такие схемы не работают. В ГЧП, в отличие от обычной концессии, заложена гарантия возврата инвестиций и прописана норма доходности, которая гарантируется местной властью: в том числе за счет местного бюджета будет покрываться разница между запланированными и реальными поступлениями от тарифов. Согласитесь, это гораздо выгоднее и надежнее. Плюс ко всему "Газпром" же будет снабжать модернизированные котельные своим газом, обеспечивая свой сбыт, и сам же будет гарантировать оплату этого газа подконтрольными теплосетевыми организациями»,— говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев.

«Для "Газпрома" проект, несомненно, будет интересным, да и других потенциальных концессионеров привлечь будет крайне сложно. Вопрос, по сути, связан только с условиями реализации проекта, а также с ответственностью концессионера, детализация которой позволит нивелировать риски спорных ситуаций, которые у города и "Газпрома" при реализации инвестиционных проектов в тепловой энергетике уже были неоднократно»,— считает глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. В 2015 году депутаты ЗакСа обвиняли «Газпром» в срыве ремонтной программы объектов теплоэнергетики и предложили провести новые конкурсы по выбору управляющей организации для теплосетевых активов.

Алексей Кириченко