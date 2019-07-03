Правительству вернули фото

Решение Арбитражного суда Ульяновской области, признавшего действия правительства Ульяновской области по созданию и финансированию АНО «Цивилизация» (предоставляет услуги фото- и видеофиксации нарушений ПДД) незаконными, отменено постановлением апелляционной инстанции. Также признаны недействительными решение и предписания регионального управления ФАС по этому резонансному делу. Суд посчитал, что облправительство ничего не нарушило, а УФАС не предоставило доказательств о наличии для конкуренции негативных последствий. Антимонопольное ведомство настаивает на своей позиции и намерено обжаловать решение в кассационной инстанции.

В минувшую пятницу на сайте арбитражного суда опубликована мотивировочная часть решения 11го арбитражного апелляционного суда (Самара), удовлетворившего заявление правительства Ульяновской области и отменившего решение Арбитражного суда Ульяновской области. Суд признал решение и предписания регионального управления ФАС недействительными, потребовал от ведомства «устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителей».

Речь идет о резонансном деле, возбужденном УФАС по жалобе ООО «Проф-ИТ групп» (находится под контролем Вадима Швецова, гендиректора ПАО «Соллерс») и ряда других московских компаний. Компании жаловались на то, что правительство региона выделило средства на финансирование деятельности АНО «Цивилизация» (зарегистрировано в июне 2017 года, учредители — облправительство и администрация Ульяновска) по установке и обслуживанию камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД.Всего, по данным УФАС, с 2018 года по 2024 год на финансирование услуг «Цивилизации» по фото- и видеофиксации были запланированы субсидии в размере 4,12 млрд руб. (687 млн руб. ежегодно). При этом, как заявляла «Проф-ИТ групп», не было проведено никаких конкурсных процедур, чем было нарушено право других компаний «на свободный доступ и участие в закупках». До этого представитель «Проф-ИТ групп» обращался к правительству региона и депутатам регионального заксобрания с призывами оказать содействие в соблюдении антимонопольного законодательства, но его доводы не были услышаны.

УФАС подтвердило позицию заявителей. По мнению ведомства, создание «Цивилизации» было для органов власти «способом ухода от конкурентных процедур», прописанных в федеральном законе № 44ФЗ.Органам власти было предписано в срок до 1 января 2019 года отменить постановления правительства о субсидировании «Цивилизации» и прекратить ее финансирование. Однако с выводами антимонопольщиков не согласилось правительство региона и обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с требованием признать решение УФАС незаконным.

На суде представители облправительства заявляли, что «Цивилизация» «создана для координации всей работы по фото- и видеофиксации», и «не доказано, что она создана только для заключения „прямых“ договоров в обход № 44ФЗ». Между тем в ходе заседаний выяснилось, что в феврале 2017 года первый зампред облправительства Екатерина Уба в письме губернатору отмечала, что «единственная возможность передачи финансовых средств из областного бюджета за услугу видеонаблюдения — создание автономной некоммерческой организации», а в марте 2017 года правительством были «даны поручения по созданию АНО и внесению изменений в нормативные акты, позволяющие обеспечить предоставление прямых субсидий». Эти документы и стали одним из основных аргументов в решении арбитражного суда, подтвердившего законность решения УФАС.

Однако апелляционная инстанция посчитала, что «вывод антимонопольного органа о доказанности причинно-следственной связи между действиями в виде умышленного создания лица, которое будет осуществлять закупки в обход норм закона о контрактной системе, и ограничением указанными действиями конкуренции» ошибочен, и «Цивилизация» является хозяйствующим субъектом и выполняет функции координационного центра. Кроме того, суд отметил, что УФАС не представило доказательств того, что «соглашение о создании АНО „Цивилизация“ было направлено исключительно на ограничение конкуренции» и «приводит к негативным для конкуренции ­последствиям».

В правительстве региона решением апелляционной инстанции удовлетворены, «поскольку это было делом чести», но отмечают, что сейчас это принципиально на взаимоотношения с «Цивилизацией» никак не повлияет. «Раньше субсидии предназначались непосредственно для „Цивилизации“, но с нового года все равно введен другой порядок, когда получатель субсидий отбирается на конкурсной основе»,— сказал „Ъ“ замминистра регионального минпромтранса Алексей Пикусев. Заметим, новый порядок отбора вводился в связи с требованиями УФАС, информация об отборе получателей субсидий была размещена на сайте министерства, никто кроме «Цивилизации» не заявился. При этом представители «Проф-ИТ групп» утверждали, что об отборе даже не знали. «Теперь, после отмены решения и предписаний УФАС, правительство будет вправе вернуться к варианту прямого субсидирования „Цивилизации“, однако пока этот вопрос еще не решен»,— пояснил господин­ Пикусев.

Впрочем, управление ФАС с постановлением апелляционной инстанции не согласно и готовит кассационную жалобу в Арбитражный суд Поволжского округа. «Наша позиция не изменилась, мы считаем, что правительство Ульяновской области должно было действовать исключительно в рамках закона 44ФЗ.Система закупок по этому закону введена для единого доступа к торгам всех заинтересованных участников, о ней все знают. А когда начинают делать отборы с использованием других сайтов, об этом узнают только те, кого они сами известят, или те, кто будет в курсе возможных процедур. Это и есть ограничение конкуренции. В суде сами представители власти признавали, что форма АНО для них самая удобная, а 44ФЗ не позволяет организовать нормальную работу»,— сказала „Ъ“ руководитель отдела товарных рынков Марина Степанова.

Между тем следствие по двум уголовным делам в отношении «Цивилизации» (по фактам растраты субсидий — ч. 4 ст. 160 УК РФ, и злоупотребления полномочиями — ч. 1 ст. 201 УК РФ) пока продолжается, сообщили „Ъ“ в региональном УМВД, хотя обвинение пока так никому и не предъявлено.

Стоит заметить, что сейчас в профильном комитете Госдумы рассматриваются два законопроекта (от «Единой России» и ЛДПР), главный смысл которых в том, что камеры фиксации ПДД должны принадлежать государству. В УФАС считают, что закон, если он будет принят, лишь подтвердит позицию ведомства о необходимости отбора поставщиков и услуг по 44ФЗ.

Сергей Титов, Ульяновск