Пенсионные фонды рассчитывают на дожитие

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) хотят сами рассчитывать период дожития для своих клиентов. А также предлагают ввести срочные выплаты для обычных клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Все это снижает актуарные риски НПФ. Однако, как отмечают эксперты, в этом случае сократятся регулярные выплаты клиентам. Кроме того, никто не застрахован от искажения реальности в угоду минимизации актуарных рисков.

НПФ должны сами рассчитывать ожидаемый период выплаты накопительной пенсии и по желанию клиента по ОПС назначать ему срочные выплаты с возможностью их наследования. С таким предложением обратилась в ЦБ Ассоциация НПФ (АНПФ) (с письмом ассоциации ознакомился “Ъ”, отправитель подтвердил его направление регулятору). Лоббист обосновывает свои предложения тем, что нынешнее назначение пенсий в рамках ОПС «ущемляет права застрахованных лиц», то есть клиентов НПФ по ОПС.

В настоящее время период дожития, то есть срок, исходя из которого рассчитывается накопительная пенсия, устанавливается государством. В 2019 году он составлял 252 месяца, в 2020 году он должен быть повышен еще на шесть месяцев.

Период дожития «одинаков для всех категорий клиентов, независимо от пола, региона проживания и других особенностей», отмечается в письме АНПФ. Однако, как указывает лоббист, ссылаясь на данные Росстата, «продолжительность жизни женщин и мужчин отличается в России примерно на десять лет», к тому же зависит от региона. Поэтому «граждане, которые живут дольше, получат в виде накопительной пенсии больше, чем накопилось на их счете, а те, кто живет меньше, наоборот, получат меньше накопленного». Для НПФ это актуарный риск. То есть если его клиент пережил установленный период, то фонду приходится доплачивать ему за счет тех людей, которые не дожили до установленного срока. Если бы такой выплаты не было, эти средства стали прибылью НПФ. АНПФ считает, что необходимо разрешить НПФ самостоятельно рассчитывать период дожития, основываясь «на статистике своей базы клиентов».

Впрочем, Счетная палата уже указывала, что фонды манипулируют даже в рамках законодательно установленного периода дожития. «Разнообразие выплат … позволяет страховщикам применять различные схемы, направленные на то, чтобы не назначать гражданам пожизненную пенсию, а выплатить пенсионные накопления единовременно (назначаются, если выплаты по накопительной компоненте меньше 5% от страховой пенсии.— “Ъ”)»,— рассказывал в прошлом году аудитор СП Владимир Катренко по итогам проверки четырех НПФ (см. “Ъ” от 27 июня 2018 года). При малых суммах пенсионных накоплений получение дохода от них не покрывает операционных расходов по выплате ежемесячных пожизненных пенсий, рассказывали тогда топ-менеджеры фондов. К тому же назначение единовременной выплаты избавляет фонды от актуарного риска.

«Фонды будут стремиться растягивать период дожития — это уменьшает ежемесячные выплаты, нивелирует актуарный риск, увеличивает шансы назначения единовременной выплаты»,— говорит сотрудник одного из НПФ. «У фондов различная актуарная картина, связанная как с половозрастным составом, так и с региональным распределением. Поэтому идея АНПФ выглядит справедливой. Вопрос в том, как она будет реализована: не будет ли при ее реализации со стороны НПФ искажения реальности в угоду минимизации актуарных рисков»,— полагает основатель проекта «Моя пенсия» Сергей Околеснов. «В идеале фонды должны иметь возможность применять статистику по своей клиентской базе, как это делают страховые компании»,— говорит глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. Однако, по его словам, разница между законодательно установленной величиной и статистикой уже в 2021 году может исчезнуть.

Впрочем, АНПФ предлагает еще один элемент, который сокращает актуарный риск фондов,— возможность для клиента по ОПС выбрать срочную выплату с возможностью наследования правопреемником денег даже после назначения такой срочной пенсии. «Для фондов введение срочности делает всю систему более предсказуемой, нивелируя актуарные риски, однако это фундаментально ломает первоначальную концепцию ОПС, предполагающую именно страховую компоненту»,— считает господин Околеснов.

В ЦБ не ответили на вопросы “Ъ” относительно письма АНПФ.

Илья Усов