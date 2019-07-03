У Сергея Шишкарева появилось дело в Средней Азии

Группа «Рускон», оперирующая тыловым контейнерным терминалом в Новороссийске, объявила об открытии дочернего предприятия на территории республики Казахстан. Целью проекта в компании называют расширение масштабов бизнеса и создание собственной клиентской базы в Азии. Компания намерена организовывать перевозки между Китаем и Европой, а также региональные экспортные грузопотоки в направлении российских портов. Эксперты считают начинание перспективным и отмечают среди преимуществ «Рускона» доступ к морским терминалам в Новороссийске и на Дальнем Востоке, а также указывают на серьезный рост грузооборота в Казахстане.



Группа «Рускон» (входит в ГК «Дело» Сергея Шишкарева), оперирующая тыловым контейнерным терминалом в Новороссийске, объявила об открытии дочернего предприятия на территории республики Казахстан. ТОО «Рускон Азия» официально зарегистрировано 4 июня 2019 года. В пресс-релизе компании говорится, что открытие офиса в Алматы на базе существующего представительства является частью стратегии группы «Дело» по расширению масштабов бизнеса в Средней Азии и организации полноценной коммерческой работы, как с клиентами, так и структурами железных дорог государств региона. «Выгодное географическое положение позволяет Казахстану играть роль транзитного моста между Европой и Азией, связывающего Среднюю Азию и Китай с европейской частью континента. Кроме того, интенсивный рост собственного промышленного производства и внешнеторгового товарооборота стимулирует развитие транспортно-логистической системы и создание современной логистической инфраструктуры республики», - говорится на сайте компании. Целью работы ТОО «Рускон Азия» будет являться максимальная оптимизация транспортно-логистических процессов и расширение собственной клиентской базы. Компания примет активное участие в инициативах «Шелковый Путь», «Один пояс один путь», «Южный транзит», организовывая регулярные поездные контейнерные сервисы как в северном, так и южном транзитных коридорах между Китаем и Европой.

Директор Московского филиала «Рускон» Кирилл Фесенко сообщил “Ъ-Кубань”, что на текущем этапе модель работы компании предусматривает логистический аутсорсинг, а также управление имеющимся в регионе парком подвижного состава группы. По словам господина Фесенко, потенциальными клиентами в Средней Азии являются как экспортеры, так и импортеры, а также грузовладельцы. «Мы делаем ставку на разветвленную сеть активов группы, она позволит компании занять достойное место среди ведущих логистических компаний данного региона», - сказал топ-менеджер, не уточнив планы на долю рынка. Он добавил, что в основном фокусе будут евразийские перевозки между Китаем и Европой через погранпереходы на границе Казахстана и Китая. При этом не останутся без внимания региональные экспортные грузопотоки в направлении российских портов.

Компания «Рускон» входит в состав транспортно-логистического подразделения группы «Дело», оперирует тыловым контейнерным терминалом в Новороссийске. Группа компаний «Дело» основана в 1993 году в Новороссийске, 100% компании принадлежит бизнесмену Сергею Шишкареву. Стивидорные активы группы объединены под управлением компании «ДелоПортс», которая оперирует контейнерным терминалом НУТЭП и зерновым терминалом КСК в порту Новороссийск. В 2018 году группа «Дело» приобрела 30,75% акций и стала соконтролирующим акционером крупнейшего в России стивидорного холдинга Global Ports. Также в состав группы входит железнодорожный оператор "Транспортная корпорация" и другие активы. По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Рускон» зарегистрировано в апреле 2002 года в Новороссийске. Выручка компании в 2107 году составила 3,3 млрд руб., чистая прибыль - 81 млн руб.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин рассказал, что компания может начать бизнес в Республике Казахстан с минимальными начальными инвестициями. «Максимально - 450 млн руб., но, по мере получения контрактов, она быстро нарастит и выручку, и объем активов», - считает господин Осин. Он полагает, что компания намерена организовать транспортировку грузов непосредственно из казахстанских предприятий и хозяйств, в том числе – зерновых – в морской порт Новороссийска с дальнейшей транспортировкой по морю. «Аналогичным образом "Рускон" может организовать транзит грузов из КНР и Европы через территорию РК и РФ», - сказал аналитик, отметив, что грузооборот в республике по импорту и экспорту в 2019 году показал рост в 11 и 26% соответственно.

По мнению эксперта «Финам» Алексея Калачева, имея доступ к перевалочным активам ГК «Дело», в том числе морским терминалам в Новороссийске и на Дальнем Востоке, группа может успешно развивать сервис трансмодальных контейнерных перевозок в Азии. «Даже небольшая доля в этом потоке может в перспективе значительно увеличить грузооборот компании».

По словам гендиректора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, для «Рускона» создание дочернего предприятие станет важным инструментом для выхода на рынок транзитных контейнерных перевозок и запуска регулярных контейнерных поездов с использованием собственных длиннобазных фитинговых платформ. Господин Бурмистров отметил, что в структуре перевозок грузов в страны Средней Азии превалируют автокомплектующие, продукция химической промышленности, металлопродукция, оборудование и потребительские непродовольственные товары.

Елена Рыжкова