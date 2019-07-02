Завтра в Екатеринбурге откроется Венский фестиваль музыкальных фильмов

С 3 по 27 июля в Екатеринбурге пройдет десятый юбилейный Венский фестиваль музыкальных фильмов. «Мы решили, что можем попробовать продлить нашу программу, потому что фестиваль пользуется успехом, и у нас всегда много гостей вне зависимости от погоды»,— рассказала на пресс-конференции директор фестиваля Мария Зашляпина.

Фестиваль откроется 3 июля живым концертом ансамбля «Яношка» из Вены. «Скрипачи Ондрей и Роман, пианист Франтишек и контрабасист Юлиус Дарвасома приедут со специальной программой, в которой соседствуют Бах и Рахманинов, Моцарт и Джон Леннон»,— сообщили организаторы.

Всего на фестивале планируется показать 23 фильма. Среди них — запись премьеры «Бориса Годунова» на сцене Парижской оперы режиссера Иво ван Хове, полнометражная версия оперы Кристофа Глюка «Орфей и Эвридика» на французском языке, концерт Элтона Джона 2014 года в зале «Колизей» в Caesars Palace в Лас-Вегасе.

Для детей подготовлена отдельная программа: балет «Щелкунчик» Кристиана Шпука, спектакль «Петрушка» с танцорами из Мариинского театра и «Новогодние приключения Маши и Вити».

Завершится Венский фестиваль 27 июля DJ-парадом. На нем выступит пара электронных музыкантов из Санкт-Петербурга — Дарья Малыгина и Петр Прохоров.

Венский фестиваль проходит в Екатеринбурге с 2010 года на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета. Ежегодно его посещает около 50 тыс. человек.

Зинаида Орманж