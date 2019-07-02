На правительство Индонезии подадут в суд из-за грязного воздуха в столице

Более 30 индонезийских экологов, активистов и бизнесменов намерены подать в суд Джакарты иск против правительства страны, обвинив его в бездействии относительно резкого ухудшения качества воздуха в столице. По данным The Guardian, иск против президента страны, министров по охране окружающей среды и здравоохранения будет подан уже в этом месяце. «Мы надеемся, что иск заставит правительство изменить свою нынешнюю политику и принять эффективные меры, которые бы повысили качество воздуха, сейчас политика в этой области не работает»,— заявляют истцы.

В индексе IQAirVisual, который оценивает загрязнение воздуха, Джакарта находится в списке городов с самым грязным воздухом в мире. В настоящее время столица Индонезии занимает третье место с индексом загрязнения 159 баллов, уступая лишь Ташкенту (160) и Дели (165). Для сравнения — Москва занимает в этом индексе из 88 городов 87-е место с одним из самых низких показателей (12 баллов), столько же в норвежской столице Осло.

Экологи винят в плохом воздухе столицы Индонезии большое количество старых автомобилей, автобусов и мотоциклов на улицах города, нелегальные металлургические мини-заводы, устаревшие угольные ТЭС и распространенную практику открытого сжигания мусора в городе и его окрестностях. В свою очередь, правительство страны не согласно с обвинениями экологов, заявляя, что уровень загрязнения воздуха в столице является «средним».

Евгений Хвостик