Нападающий «Спартака» Зе Луиш переходит в «Порту»

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Зе Луиш переходит в «Порту», сообщил российский клуб. Сумма трансфера 28-летнего футболиста из Кабо-Верде официально не называется. По данным «Спорт-экспресса», она составила около €8,5 млн.

«Спартак» и «Порту» согласовали условия перехода нападающего. Трансфер вступит в силу после успешного прохождения игроком медосмотра. Но он уже попрощался с командой.

«Не люблю я прощаться, очень грустно... Но могу сказать, что останусь болельщиком "Спартака" на всю жизнь. Продолжайте бороться и отдавать все силы этому клубу, побеждайте! Горжусь, что играл за "Спартак"»,— заявил футболист.

Зе Луиш выступал за красно-белых с лета 2015 года. Провел за команду в общей сложности 109 матчей и забил 35 мячей. В 2017 году вместе со «Спартаком» форвард стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Российский футбольный союз по итогам сезона-2018/19 включил Зе Луиша в список 33-х лучших футболистов премьер-лиги.