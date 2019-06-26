РФС опубликовал список лучших футболистов сезона

Российский футбольный союз (РФС) по итогам сезона-2018/19 опубликовал список лучших футболистов Российской премьер-лиги. Большинство фигурантов списка — из петербургского «Зенита», завоевавшего титул чемпиона России. В топ-33 также вошли футболисты «Краснодара» (6) и «Локомотива» (6), команды разделили второе место по числу отмеченных РФС игроков. На третьем месте находится ЦСКА (4).

Список выглядит следующим образом:

Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), вратари;

Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Сергей Петров («Краснодар»), правые защитники;

Бранислав Иванович («Зенит»), Андрей Семенов («Ахмат»), Максим Беляев («Арсенал»), правые центральные защитники;

Георгий Джикия («Спартак»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Урош Спайич («Краснодар»), левые центральные защитники;

Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов («Рубин» / «Истанбул»), Кристиан Рамирес («Краснодар»), левые защитники;

Юрий Газинский («Краснодар»), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»), опорные полузащитники;

Масиэл Вандерсон («Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»), правые полузащитники;

Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»), центральные полузащитники;

Виктор Классон («Краснодар»), Антон Миранчук («Локомотив»), Резиуан Мирзов («Арсенал»), левые полузащитники;

Федор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун («Рубин» / «Зенит»), Лука Джорджевич («Арсенал»), правые нападающие;

Артем Дзюба («Зенит»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Зе Луиш («Спартак»), левые нападающие.

Лучшим футболистом года назван игрок «Зенита» Артем Дзюба, а лучшим тренером — наставник петербургского клуба Сергей Семак. Звание лучшей команды также завоевал «Зенит».