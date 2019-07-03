Разбор сетевых полетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на этой неделе снова вспомнила о проблеме сетевого нейтралитета. Вскоре после прекращения конфликта между «Вымпелкомом» и Mail.ru Group, из-за которого у абонентов оператора снизилась скорость доступа к соцсети «ВКонтакте», ведомство решило создать «конфликтную комиссию или орган по разрешению подобных споров».

Принцип сетевой нейтральности, то есть запрет на дискриминацию доступа к отдельным интернет-сервисам, приложениям и технологиям, в России законодательно не закреплен. Но существует некое джентельменское соглашение между крупнейшими участниками рынка, которое было инициировано той же ФАС в 2015 году. По уверениям ведомства, оно «показало работоспособность», хотя в ФАС допускали уточнение действующих принципов «в связи с меняющейся ситуацией на рынке».

Создание ФАС нового органа по решению споров выглядит первым шагом в сторону формирования законодательного контура сетевой нейтральности в России. Разбирая конфликты, как в случае с «Вымпелкомом» и Mail.ru Group, ФАС получит четкие аргументы от обеих сторон, что станет прецедентом для будущих споров. Материала хватит и на то, чтобы подготовить законопроекты. Возможно также, комиссия будет решать конфликты с участием крупных корпораций, использующих свое доминирующее положение в технологической среде для формирования правил игры. На прошлой неделе в ФАС поступила жалоба на принцип формирования поисковой выдачи «Яндекса» со стороны компании «Кассир.Ру». На этой неделе схожие претензии к «Яндексу» через СМИ высказали и ряд других онлайн-сервисов, включая Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС и ivi.

Можно вспомнить и другие, пока менее очевидные конфликты, на которые может обратить внимание ФАС. Например, между операторами связи и так называемыми OTT-сервисами, которые позволяют осуществлять видео- и аудиозвонки. В их число входят Viber, WhatsApp, Skype и другие. Очевидно, что намеренное ухудшение качества передачи данных операторами доказать проблематично, но тот факт, что голосовая связь по мобильной сети зачастую устойчивей, чем звонок через мессенджер, заставляет задуматься.

Есть надежда, что инициатива ФАС хотя бы дисциплинирует игроков рынка и намеренно ограничивать трафик они станут как минимум реже. В противном случае на горизонте может замаячить более жесткое законодательное регулирование этого вопроса — ранее его готовили сенаторы. И если принцип сетевой нейтральности закрепят законом, операторы не смогут предлагать тарифы, где не учитывается трафик конкретных приложений, а «безлимиты», которые сейчас, например, ограничивают трафик с файлообменников, включая торренты, моментально займут всю емкость сети.