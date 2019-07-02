L`Oreal хочет купить Mugler и Azzaro у Clarins

Французская компания L`Oreal сообщила о переговорах по покупке брендов Mugler и Azzaro у другой французской компании Clarins Group. Президент L`Oral Luxe Сириль Шапюй заявил, что «парфюмерный сегмент находится в самом сердце нашей глобальной стратегии роста в L`Oral Luxe. В этом контексте мы будем рады приветствовать Mugler и Azzaro, чьи заслуги и богатая история в развитии моды и индустрии ароматов прекрасно дополнят наш портфель брендов».

Компания добавила, что условия сделки должны еще одобрить представители сотрудников и соответствующие регуляторы. В случае успеха переговоров покупка может состояться уже в нынешнем году. Финансовые параметры сделки не сообщаются. По данным Clarins, годовые продажи продукции обоих брендов составляют около €416 млн. Clarins владела брендом Mugler с 1992 года, Azzaro — с 1995-го. Продажа брендов станет фактическим уходом группы с рынка парфюмерной продукции.

Евгений Хвостик