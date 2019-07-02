Страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению нефтедобычи

Входящие в ОПЕК+ страны подписали решение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на девять месяцев. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам встречи министров ОПЕК+ в Вене, передают российские информагентства.

Подписанная всеми 24 странами-членами ОПЕК+ хартия не предполагает каких-либо юридических обязательств, а любая страна-участница может выйти из хартии в любое угодное ей время, уведомив заранее сопредседателей министерской встречи.

Согласно принятой хартии, министерская встреча должна проводиться ежегодно, а встреча технических экспертов ОПЕК+ не менее двух раз в год. Также учреждены ежегодные добровольные взносы стран-участниц на поддержание достигнутых договоренностей. О суммах взносов не сообщается.

Напомним, в конце 2016 года Россия и страны ОПЕК заключили соглашение о сотрудничестве по стабилизации рынка нефти. В декабре 2018-го, несмотря на сложные переговоры и разногласия между РФ и странами ОПЕК, нефтяные державы смогли согласовать очередное сокращение добычи — на 1,2 млн б/c от уровня октября 2018 года.

В июле 2019-го ОПЕК поддержала продление сделки об ограничении добычи нефти до апреля 2020 года. Параметры соглашения останутся теми же. Иран, однако, выражал опасения, что «ОПЕК умирает» из-за усиления в организации власти России и Саудовской Аравии.

Подробнее о продлении сделки — в публикации “Ъ” «Квоты не подкачали».