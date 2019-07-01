Иран увидел угрозу смерти ОПЕК в усилении власти России и Саудовской Аравии

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане считает, что «ОПЕК умирает» из-за усиления в организации власти России и Саудовской Аравии.

«Для меня это большой вопрос, почему решение (о продлении ограничений.— “Ъ”) фактически было принято в Осаке. ОПЕК должна обсудить сегодня односторонность принятия решений в организации. Я убежден, что ОПЕК умирает из-за этого процесса»,— приводит его слова ТАСС. Министр отметил, что Иран не станет выходить из ОПЕК, и «никаких трудностей с продлением сделки даже с усилением сокращения добычи» нет.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что сделка ОПЕК+, вероятнее всего, будет продлена на девять месяцев. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита G20 сообщил, что Россия и Саудовская Аравия поддержат продление договоренностей по сокращению добычи нефти в ранее согласованном объеме сроком шесть или девять месяцев.

Заседание стран ОПЕК, на котором планируется обсудить вопрос о продлении сделки по ограничению добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, состоится 1–2 июля.