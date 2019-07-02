Кантемир Балагов: «Хочу оставаться тем, кто я есть»

Двадцатисемилетний Кантемир Балагов родился в Нальчике, снимал с друзьями короткие видео и интернет-сериалы и волею судеб попал на третий курс единственного режиссерского набора Александра Николаевича Сокурова в Кабардино-Балкарском университете.



В 2017 году дебютировал с первым полным метром «Теснота» в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и взял престижный приз ФИПРЕССИ. Годом позже вошел в жюри этой секции, а со вторым большим фильмом «Дылда» получил в «Особом взгляде», кроме еще одной награды ФИПРЕССИ, приз за лучшую режиссуру.

После внеконкурсного показа на «Кинотавре» началась череда премьер. Вечером 21 июня, сразу после Санкт-Петербурга и Москвы, фильм увидели зрители новосибирского центра культуры и отдыха «Победа». Впрочем, это только начало — фильм ожидает широкий российский и международный прокат. Кантемир рассказал "Ъ", легко ли оставаться самим собой, добившись мировой известности.

— Кантемир, спасибо за прекрасный фильм. Насколько я знаю, сейчас вы живете в Москве. Кем вы сегодня себя ощущаете, парнем из Нальчика, москвичом или человеком мира?

— Скорее, все-таки парнем из Нальчика, потому что по своему поведению я все еще оттуда, и я не могу сказать, что это мне не нравится, это, наоборот, подпитывает меня. То, что я живу в Москве, не означает, что я автоматически стал москвичом или с головой ушел в тусовку. Я хочу оставаться тем, кто я есть.

— Взявшись за большую послевоенную драму после «Тесноты», которая была укоренена в вашем личном опыте, вы не почувствовали, что что-то теряете?

— Нет, я все же гражданин России, и история войны, история блокады — также и моя история, я имею право на рефлексию по этому поводу. Разговоры о том, что только ленинградцы могут говорить о блокаде, кажутся мне несколько колониальными по духу. Более того, даже если в моей жизни случится, что я сниму фильм с западными актерами, это не будет означать, что я перестану быть парнем из Нальчика. Мне кажется, что особая кавказская интонация будет чувствоваться во всех моих работах. Очень хочется надеяться, что это не сотрется, не выветрится. Все мы родом из детства, и отказываться от этого глупо.

— Как смотрят «Дылду» в столичной, новосибирской, зарубежной аудитории? В одинаковых ли местах плачут и смеются, какие вопросы задают?

— По большей части везде реагировали одинаково, кому-то фильм нравится больше, кому-то меньше. Примерно так же было и с «Теснотой». Видимо, сильные человеческие эмоции понятны всем. Впрочем, один неожиданный момент все-таки был. На обоих каннских показах зрители смеялись, когда раненые в госпитале говорят о маленьком мальчике: «Откуда ему знать, как выглядят собаки, всех пожрали». Наверное, не все в Европе понимают исторический контекст этой сцены и осознают истинный масштаб блокадной трагедии. В России, конечно, над этим не смеются... А в целом все одинаково, и вопросы по большей части похожи. Конечно, было приятно читать во французской прессе положительные рецензии: судя по мнениям критиков, фильм поняли, он получился универсальным, и это важно.

— Как принимали на вашей малой родине «Тесноту» и как стартовал прокат «Дылды»?

— Как и везде, на Северном Кавказе разные люди «Тесноту» принимали по-разному, но количество положительных отзывов оказалось даже выше, чем я ожидал, фильм посмотрело много молодых людей. Прокат «Дылды» только что начался, премьера состоялась 20 июня, поэтому о реакции зрителей говорить еще рано. Конечно, мне очень важно, как отреагируют на фильм дома.

— Какими качествами надо обладать, чтобы успешно стартовать в киноиндустрии?

— Наверное, я скажу банальные вещи, но это упорство и вера в свой замысел. Но при этом стоит прислушиваться, не стоит быть упрямым ослом: иногда взгляд со стороны может быть полезен для фильма. Но опять-таки многое зависит от счастливого случая. Если бы в моей жизни не было Александра Николаевича Сокурова, если бы он не помог с запуском «Тесноты», неизвестно, где бы я сейчас был.

— Почему вы решили включить в свой плотный премьерный график показы в нашем городе?

— Когда два года назад я приехал со свои дебютом в «Победу», тогда еще никому не известный и не слишком востребованный режиссер, меня поразил теплый прием и внимание публики. Меня по-человечески это зацепило, и с «Дылдой» я поехал в Новосибирск не раздумывая.

Анна Огородникова