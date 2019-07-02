Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
04 июля, четверг
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Санкт-Петербург
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
Санкт-Петербург
Слушать радио
Коротко
Новости
00:00
Главные анонсы 4 июля
03/07
Кандидаты от «Яблока» не смогли зарегистрироваться в двух муниципалитетах Петербурга
03/07
ИКМО «Черная речка» приняла всех кандидатов за день после визита ЦИК и ГИК
03/07
Петербург планируют открыть офис Visit Petersburg в Сеуле
03/07
СМИ: «Зенит» купил Дугласа Сантоса за €12 млн
03/07
«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в совместном предприятии с немецкой Linde AG
03/07
Развязку КАД в Мурино достоят за год
03/07
Представитель ЦИК проверит работу ИКМО «Черная речка»
03/07
Владимир Владимиров назначен главой Северо-Западной транспортной прокуратуры
03/07
Погибшие в Баренцевом море подводники жили в Петербурге и Ленинградской области
03/07
Ленобласть стала лидером по объему инвестиций на душу населения среди «несырьевых» регионов
03/07
Буксировку исторического парусника «Полтава» отложили на сутки из-за непогоды
03/07
Европейский университет получил положительное заключение об аккредитации
03/07
Парк Интернационалистов благоустроят
03/07
Доля Петербурга в общем объеме инвестиционных сделок на рынке недвижимости снизилась на 17%
ещё
все новости
КВАРТИРНИК «ВРЕМЯ ЛЕГЕНД» №12
10 апреля 2019 года дуэт «Частный случай» выступил на музыкальном квартирнике ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге
«Твердые знаки»
Вручение ежегодной премии
Подробно
21
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
|
купить фото
«Экология как путь устойчивого развития региона»
Ъ-Санкт-Петербург-Online
от
02.07.2019, 14:01
Важные новости от "Ъ-СПб " вы можете получать на
e-mail
Комментарии
Печать
Рекомендуем
обсуждение
Наглядно
Лучшие фото июня
Примечательные моменты Экономического форума, пикеты в поддержку Ивана Голунова, туристы в высокий сезон, выставки и праздники,
Алые паруса
Пятнадцатый раз в истории XXI века в акваторию Невы вошел бриг с алыми парусами. Название парусника и в этот раз не "Секрет" -
Фотогалерея
Акция в поддержку Ивана Голунова в Петербурге прошла без задержаний
В Петербурге прошел флешмоб в поддержку Ивана Голунова, организованный журналистами Санкт-Петербурга
Фотогалерея
Светские мероприятия на ПМЭФ-2019
Три дня, пока шел ХХIII Петербургский международный экономический форум, по вечерам участникам было где отдохнуть. Концерты, при
Фотогалерея
Май
Фотографии важных событий месяца в галерее "Ъ-СПб"
Фотогалерея
Чемпионский парад «Зенита»
Команда досрочно получил титул победителя Российской премьер-лиги
Фотогалерея
Барабанщики установили мировой рекорд в Петербурге
Во время шоу барабанщиков на Дне города
Фотогалерея
Legal Street
Делегаты IX Петербургского международного юридического форума традиционно зашли на улицу Рубинштейна и отдохнули
Фотогалерея
Как они это сделали
Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) стал досрочным чемпионом
Фотогалерея
Апрель
Лучшие фотографии месяца в фотогалерее “Ъ-СПб”
Фотогалерея
Снимается кино
Весь месяц в Петербурге студия «Тритэ» снимала историческую драму «Серебряные коньки»
фотогалерея
Лучшее — глазами "Ъ-СПб"
На протяжении года фотокорреспонденты следили за важными событиями в жизни города и вокруг
фотогалерея
Особый взгляд
Персональные фотоитоги автора "Ъ" в СПб" Александра Петросяна за 2018 год
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
9
В регионе
Мероприятия
Контакты
Реклама
Подписка
Приложения
ПРИЛОЖЕНИЯ
Банк
Business Guide
Твердые знаки
Guide
Интервью
Уверенно смотрим в будущее
Глава Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо об итогах ПМЭФ-2019
Как расти быстрее рынка
В условиях высокой конкуренции банкам необходимы digital-технологии.
Партнерские проекты
Усиленное звено бизнеса
Почему компании отдают комплексную логистику на аутсорсинг
Все партнерские проекты "Ъ-СПб"
Квартирники «ВРЕМЯ ЛЕГЕНД»
Издательский дом «Коммерсантъ» (Санкт-Петербург) продолжает серию музыкальных вечеров в формате «квартирник»
глазами «Ъ»
в лучших местах
В лучших местах с Коммерсантъ
Коммерсантъ
Войти в личный кабинет
Профиль пользователя
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия