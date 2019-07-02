В рамках проекта «Академгородок 2.0» началось строительство социальных объектов

Развитие Новосибирского научного центра обсудили сегодня во время заседания профильного координационного совета. «Реализация масштабного проекта "Академгородок 2.0" даст не только новый импульс науке, но и будет сопровождаться ускоренным развитием социальной и транспортной инфраструктуры, позволит существенно обновить учреждения образования, культуры и здравоохранения»,– отметил Андрей Травников, открывая заседание.



По словам губернатора, проект «Академгородок 2.0» санкционирует строительство новых школ, детских садов, спортивных досуговых учреждений и поликлиник. Министр образования региона Сергей Федорчук добавил, что в рамках проекта ННЦ будут построены семь школ и семь детских садов. Из них девять проектов буду реализованы до 2021 года за счет средств федерального и областного бюджетов.

В настоящий момент в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а также федеральных государственных программ ведется строительство школ на 1100 мест каждая в рабочем поселке Краснообск и в микрорайоне «Южный» в Бердске. За счет средств областного бюджета возводится школа в Кольцово на 1050 мест, начато строительство корпуса младших классов с бассейном и лабораториями для лицея №130 им. академика М.А. Лаврентьева.

Также в соответствии с национальным проектом «Демография» построят детский сад в Краснообске и четыре дошкольных учреждения в Кольцово и Бердске. На эти цели будет направлено 3,9 млрд руб., в том числе из федерального бюджета 968,9 млн руб. и областного — 2,9 млрд руб. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию школу в Кольцово и три детских сада — в Краснообске, Кольцово и Бердске.

Как отметил в своем докладе министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, запланировано строительство и реконструкция многофункциональных культурных центров, возведение двух детских музыкальных школ и реконструкция дома культуры «Академия» в Советском районе.

Кроме этого, в реестр проектов развития Новосибирского научного центра включены несколько проектов в медицинской сфере. По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, планируется развитие Центральной клинической больницы, строительство второй очереди поликлиники Новосибирской клинической центральной районной больницы в Краснообске, строительство врачебной амбулатории в поселке Ложок, а также строительство поликлиники в Нижней Ельцовке. В частности, на мероприятия по развитию ЦКБ в 2018–2020 годах будет направленно более 510 млн руб. В 2019 году из областного бюджета Новосибирской области на эти цели будет направлено 349,5 млн руб., в том числе на приобретение медицинского оборудования – 259,5 млн руб., на ремонт здания терапевтического корпуса с целью размещения регионального сосудистого центра — 90 млн руб.

Намерены власти в рамках ННЦ усовершенствовать и транспортную инфраструктуру. По информации министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, эта работа активно ведется уже сегодня. В 2019 году будет проведен ремонт Магистрали непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск — Ташанта. Общая протяженность участков составляет 22 км, из которых 8,9 км реконструируют в рамках проекта «Академгородок 2.0». Также в рамках регионального проекта капитально отремонтируют пешеходный мост на девятом километре Советского шоссе и улицу Восточную в Краснообске протяженностью 1,14 км. Общая стоимость запланированных в 2019 году работ составляет около 340 млн руб.

Проект ННЦ позволит обустроить спортивную инфраструктуру. Как отметил в докладе министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, в течение трех ближайших лет будут построены физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в Краснообске, универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс в Кольцово и открытый стадион с трибунами на территории СК «Энергия». Также будут реконструированы спортивный комплекс в Академгородке и завершено строительство плавательного бассейна в Краснообске.