Дольщики краснодарского ЖК «Седьмое небо» выставили требования застройщику

Конкурсный управляющий ООО «Южный региональный строительный комплекс» (реализовывало в Краснодаре ЖК «Седьмое небо») сообщил о получении 26 требований кредиторов о включении их в реестр. В списке, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, в основном требования частных лиц о передаче им квартир в жилом комплексе, а также требования ООО «Хоум-Трейд» и ООО «СтройКомМонтаж» также на жилые помещения.

Согласно документам Арбитражного суда Краснодарского края, заявление о необходимости введения в отношении Южного регионального строительного комплекса (ООО «ЮРСК») процедуры банкротства было подано ООО «СДМ-Юг» в июле 2018 года. Впоследствии истец отказался от своих требований, и конкурсные процедуры в отношении застройщика были введены в марте 2019-го по заявлению ООО «Торговля, спех, займы». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЮРСК» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году. Уставный капитал общества – 10 тыс. руб. 100% доли в УК принадлежит Николаю Герасименко. В 2014 году застройщик показал выручку 89,7 млн руб. и убыток 6,3 млн руб. По итогам 2017 году выручку общество не показало, его чистая прибыль составила 19 тыс. руб. Кредиторская задолженность на этот же период составляла 89,7 млн руб.

Дмитрий Михеенко