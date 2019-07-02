Дольщики краснодарского ЖК «Седьмое небо» выставили требования застройщику

Конкурсный управляющий ООО «Южный региональный строительный комплекс» (реализовывало в Краснодаре ЖК «Седьмое небо») сообщил о получении 26 требований кредиторов о включении их в реестр. В списке, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, в основном требования частных лиц о передаче им квартир в жилом комплексе, а также требования ООО «Хоум-Трейд» и ООО «СтройКомМонтаж» также на жилые помещения.
Согласно документам Арбитражного суда Краснодарского края, заявление о необходимости введения в отношении Южного регионального строительного комплекса (ООО «ЮРСК») процедуры банкротства было подано ООО «СДМ-Юг» в июле 2018 года. Впоследствии истец отказался от своих требований, и конкурсные процедуры в отношении застройщика были введены в марте 2019-го по заявлению ООО «Торговля, спех, займы». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЮРСК» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году. Уставный капитал общества – 10 тыс. руб. 100% доли в УК принадлежит Николаю Герасименко. В 2014 году застройщик показал выручку 89,7 млн руб. и убыток 6,3 млн руб. По итогам 2017 году выручку общество не показало, его чистая прибыль составила 19 тыс. руб. Кредиторская задолженность на этот же период составляла 89,7 млн руб.